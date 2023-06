Una Inteligencia Artificial recrea el resto del paisaje de la Mona Lisa

La Inteligencia Artificial logró cautivar y penetrar en todos los sectores de la sociedad. De todas maneras, en varias profesiones la utilización de esta tecnología es muy criticada ya que algunas como Midjourney y DALL-E amenazan con usarse como posibles reemplazos de su trabajo. Por ese motivo, cuando Kody Young, un usuario de Twitter especializado en IA, compartió una versión de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci creada con Adobe Firefly.

El cuadro de la Mona Lisa es sin dudas una de la piezas artitísticas más populares y emblemáticas de todo el planeta tierra. Es por eso que el especialista Kody Young se preguntó "¿Alguna vez te has preguntado cómo es el resto de la Mona Lisa?", acompañando su publicación con una imagen de la Gioconda con un fondo difuminado y, gracias a la nueva inteligencia, el usuario consiguió completar el paisaje sin ayuda de un artista experimentado.

Mona Lisa. Fuente: Pinterest.

Esta es la imagen ampliada de la Mona Lisa

La imagen en Inteligencia Artificial que se viralizó en el tuit cuenta con 26,5 millones de visualizaciones, más de 7.000 'Me gusta' y varios elogios de personas interesadas en los resultados. Sin embargo, su publicación también ha llegado a aquellos que critican el uso de IA. "No. Ninguna persona en su sano juicio ha mirado alguna vez a la Mona Lisa y pensado 'vaya, me pregunto cómo se verá el resto de la pintura'”, dijeron algunos.

La respuesta a la polémica por la Mona Lisa obtuvo bastante apoyo y, pese a haber sido vista menos veces (solo tiene 75.600 reproducciones) se acerca bastante a los 'Me gusta' de la publicación de Kody Young, con algo más de 4.500. De hecho, otro usuario llamado Marc Simonetti acusa a Kody Young de haber usado la inteligencia artificial para "la mierda más tonta".

Kody Young no es el único que ha querido usar la nueva función con Inteligencia Artificial de la actualización de Photoshop, Generative Fill. Las redes sociales se han llenado de imágenes con el fondo completado de portadas de álbumes, como 'Thriller' de Michael Jackson, '21' de Adele o 'Abbey Road' de The Beatles.

