¡Ahorra dinero! Así puedes usar el ChatGPT para mejorar tu plan de gastos

Desde hace algunos meses, la Inteligencia Artificial (IA) ha logrado revolucionar la manera en que se interpretan y realizan ciertas actividades y al contrario de lo que muchas personas piensan, esta es sólo una herramienta con la que se pretende hacer más eficaces ciertos procesos para facilitar algunas áreas de la vida. Una de estas herramientas es el llamado "ChatGPT", una Inteligencia Artificial programada para resolver dudas concretas sobre cualquier tema y es por medio de una sala de chat en donde se le puede preguntar cualquier cuestionamiento e inmediatamente comenzará a formular la respuesta.

Si bien el ChatGPT es una gran herramienta, los expertos afirman que los datos lanzados por él muchas veces tienen algunos errores, por lo que es importante verificar la información en una fuente confiable. Pero a pesar de esto, expertos en finanzas han señalado que esta Inteligencia Artificial puede ser usada para crear un Plan de Gastos personalizados y así ayudar en la mejora de las finanzas personales de quien decida implementarlo.

La IA no suplirá la mano de obra de los humanos, sólo es una herramienta.

Fotografía: Freepik.

¿Cómo crear un Plan de Gastos con ChatGPT?

De acuerdo con expertos en finanzas, el primer paso para conocer tu Plan de Gastos creado con la Inteligencia Artificial, consiste en tener un registro detallado de todos los gastos mensuales, ya sea anotándolos mes a mes o incluyendo los desembolsos anuales. Con esta información, es posible clasificar los gastos en tres categorías: fijos, variables e innecesarios.

Los gastos fijos son aquellos que no se pueden evitar, como los alimentos o el pago de deudas. Estos son gastos recurrentes y es necesario destinar una parte del presupuesto mensual para cubrirlos de manera constante; los gastos variables son aquellos que pueden fluctuar en cada periodo. Incluyen gastos como entretenimiento, transporte o compras no planificadas y los gastos innecesarios son aquellos que se pueden evitar o reducir ya que no son esenciales y pueden estar relacionados con compras impulsivas o caprichos.

Para tener tus gastos fijos es necesario tener algunas cifras.

Fotografía: Freepik.

Después de ello deberás dirigirte a la página del ChatGPT y crear una sesión para comenzar con un chat en donde deberás vaciar tu información financiera como tu sueldo mensual, tus gastos fijos que deberán ser escritos con número, así como tus gastos variables y gastos innecesarios, una vez que hayas dado la indicación el chat te señalará si tus finanzas están bien equilibradas o necesitas eliminar ciertos gastos.

¿Qué es un Plan de Gastos?

Un plan de gastos es un documento o herramienta que se utiliza para organizar y controlar los gastos personales o familiares. Consiste en establecer un plan detallado de cómo se distribuirá el dinero disponible, teniendo en cuenta los ingresos y las diferentes categorías de gastos. En este plan se identifican las fuentes de ingresos, como el salario, los ingresos por negocios o cualquier otra fuente de ingresos regulares. Luego, se enumeran y categorizan los diferentes gastos, como vivienda, transporte, alimentación, deudas, entretenimiento, educación, ahorros, entre otros.

Esre plan de gastos te ayudará a tener un control de tus finanzas.

Fotografía: Freepik.

La idea principal del plan de gastos es asignar un presupuesto para cada categoría de gasto, estableciendo límites y prioridades. Esto ayuda a tomar decisiones financieras más conscientes y evitar gastos excesivos o impulsivos, también puede incluir metas y objetivos financieros, como ahorrar para una compra importante, pagar deudas o establecer un fondo de emergencia, etas metas se traducen en asignaciones específicas de dinero dentro del plan de gastos.

Es importante revisar y ajustar periódicamente el plan de gastos a medida que cambien las circunstancias financieras o los objetivos personales, esto permite mantener el control sobre los gastos, identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas si es necesario.

