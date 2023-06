TEST: 5 preguntas clave para saber si vives estancado en la comodidad

Como publirrelacionista y coach, el gran secreto de Toni Torres es encontrar el cómo sí se puede, sobre todo en aquellas ocasiones cuando el mundo te cierra la puerta en la cara y por más soluciones que busques, la frustración te hace sentir que vives estancado en la comodidad.

¡Sí se puede! Esta es clave del éxito para conseguir lo que deseas. Foto: Especial

¿Sabes lo que quieres?

En sus más de 40 años como profesionista, Toni siempre anhelo tener un manual con instrucciones claras que le permitiera cambiar lo que le hacía sentirse estancada y sobre todo encontrar soluciones.

Tras una amplia reflexión, Toni se dio cuenta de que la principal razón de sus desaciertos era su falta de claridad, porque al no saber lo que realmente quería, la vida le cobró factura. Es así que Toni considera que todas las personas tienen un GPS interno que comienza a funcionar como por arte de magia, cuando tienen claridad sobre lo que quieren.

En este nuevo episodio de Maldita Comodidad, Toni conversó con la coach Son Acosta sobre cómo descubrir lo que quieres, despertar la pasión y comenzar el camino hacia tu meta.

TEST: ¿Vives estancado en la comodidad?

El siguiente test te ayudará a reconocer si el miedo al cambio te ha hecho sentirte cómod@ en una vida que tú no quieres, pues aunque consideres que algo está mal, al final de cuentas hay algo que te paraliza para dar el siguiente paso.

1 ¿Tienes claro lo que NO quieres para ti?

Luego de descubrir lo que quieres, el siguiente paso es darte cuenta de lo que NO es negociable y lo que NO quieres para ti, eso te servirá de referencia para no volver a caer.

2 ¿Cuál es tu excusa favorita?

La clave de esta pregunta está en reconocer lo que has dejado de hacer para que las cosas sucedan, es decir las excusas que justifican que no inicies el camino.

¿Le tienes miedo al cambio? Foto: Especial

3 ¿Qué cosas te ponen de buenas?

Esta simple pregunta deja ver algo muy importante, qué tanto te conoces, ya que no puedes conocer a los demás, sin primero conocerte a ti mism@.

4 ¿Qué sueños has dejado atrás?

El truco está en reconocer las razones que te llevaron a desertar y saber si realmente son válidas o solamente se refieren al hecho de que no crees en ti mismo.

5 Si pudieras describir tu vida como una película ¿Sería un drama, una cinta de terror o una comedia romántica?

La respuesta tiene que ver con el tipo de historias que te cuentas, la cual se basa en tus propios pensamientos, nadie más que tú la creaste en tu mente, pues el mismo esfuerzo te cuesta contar una historia desafortunada que otra afortunada.