¡Rompe tu alcancía! Lanzan tenis inspirados en “Spider-Man: A través del Spider-Verso”

Este jueves 1 de junio llegó a las salas de cine “Spider-Man: A través del Spider-Verso”, una de las cintas animadas que más expectativa ha generado entre los fans y ha sido tal el impacto que se lanzaron unos tenis edición especial. Se trata de un diseño en color rojo con detalles que hacen alusión a la película y con un guiño a uno de los clásicos del deporte y la marca.

La primera entrega estrenada en 2018, “Spider-Man: un nuevo universo”, obtuvo un arrollador éxito en taquillas y en la industria ganando importantes premios como el Oscar y el BAFTA en la categoría Mejor Película de Animación. Las críticas estuvieron a su favor y esto incrementó los ánimos de los fans, quienes esperaban ansiosos la segunda parte.

Lanzan tenis edición especial de“Spider-Man: A través del Spider-Verso”. Foto: IG @spidermanacrossthespiderverse

En esta ocasión su protagonista Miles Morales viajará por distintas líneas de tiempo donde conocerá a otros Spiders como él, pero con personalidades y habilidades distintas. Todo esto mientras enfrenta retos de su vida personal, aunque a cada uno de ellos los une que han sufrido la pérdida de una persona importante.

Tenis edición especial

Ha sido tal la fiebre por la película animada que una vez más Nike lanzó unos tenis edición especial. Se trata de los Air Jordan 1 High OG “Spider-Man: Across the Spider-Verse” cuyo diseño no sólo lleva detalles inspirados en el superhéroe arácnido, también hacen un guiño a uno de los modelos más icónicos cuya historia deja huella en el deporte.

Los tenis están basados en el modelo "Chicago" de 1985. Foto: sitio web Nike SNKRS

Elaborados en color rojo, su diseño lleva elementos que hacen referencia a los paneles del cómic y la aventura interdimensional que ya genera gran impacto. Además, tienen una fuerte influencia en el modelo “Chicago” que fue el primero lanzado por Michael Jordan cuando comenzó a trabajar con la marca en 1985 que vendieron más de un millón de pares en las primeras semanas.

De acuerdo con el sitio web de Nike SNKRS, donde se encuentran lanzamientos exclusivos de la marca, los tenis están agotados; sin embargo, el costo ronda entre los 200 y 90 dólares, el equivalente a 3 mil 500 pesos mexicanos o poco más de mil 500 dependiendo si el modelo es para adulto o niños.