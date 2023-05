Momlancers, la plataforma que ayuda a las mamás a relanzar su carrera profesional

Platicamos con Regina Cabal, cofundadora de Momlancers, quien nos contó que esta plataforma nació por una historia personal, pues cuando ella se convirtió en mamá se replanteó su vida profesional y buscó estar medio tiempo en la empresa en la que trabajaba. “Me dijeron, ‘pues mira, si tú quieres venir la mitad del tiempo, a lo mejor ganas la mitad’, porque ahí todo es por proyecto. Y pues resultó que no, que gané más, incluso que colegas hombres, pero empecé a ver a muchas de mis amigas renunciar. Amigas y colegas mujeres que yo decía, esta ya va en camino a ser la VP, la directora’, y de repente no, pues ya renunció”, contó Regina.

Esta plataforma ayuda a impulsar a aquellas mujeres que buscan regresar a su vida profesional después de convertirse en mamás, “lo principal es que entren a la comunidad y sepamos quiénes son, qué es lo que están buscando”, aseguró Regina. El proyecto inició como un tema de freelance, pero las empresas con las que trabajaban buscaban tener de fijo al talento femenino y retenerlo. “Algunos clientes me pedían acompañar a las mujeres dentro de la empresa para que no renuncien cuando se convierten en mamás, porque las tasas de rotación están, depende de la empresa, pero alrededor de 30 a 40 por ciento. Kellogg’s me dijo que 40 por ciento se iba después del maternity leave. Hicimos un programa con ellos muy específico para acompañar a las mamás después de su maternidad y después de la generación uno ya ninguna mamá renunció”.

Momlancers sigue creciendo y evolucionando, por lo que también han creado talleres y herramientas, así como programas para apoyar a todas estas mamás a seguir sus sueños profesionales y acompañarlas desde las entrevistas, actualización de LinkedIn, hasta el acompañamiento en las empresas.

Asimismo, nos dijo que tener que escoger entre tu carrera y el ser mamá es un tema cultural, “por más que las empresas hagan iniciativas y modifiquen sus políticas, hay un tema social de fondo muy fuerte. Algunas empresas, que tienen el piso parejo, que tienen hombres y mujeres, maternidad, paternidad, tienen los mismos beneficios, te puedes ir la misma cantidad de meses, en cinco años lo ha tomado un hombre. Explícame por qué. Porque la mujer sigue siendo la que se encarga de todo en la casa”, aseguró Cabal.

PROGRAMA BACK ON TRACK

De la mano de Forvia, crearon un programa de 12 semanas con sueldo que brinda apoyo y capacitación para relanzar la carrera de quienes hayan hecho una pausa profesional. “Yo llevaba tiempo buscando trabajo, veían mi CV, y como había dejado de laborar, no me daban ni siquiera la oportunidad de una entrevista”, comentó Rebeca, participante del proyecto.

50% de las mujeres pausan o detienen por completo su carrera cuando se convierten en madres.

15 millones de dinero generado para mujeres.

200 mujeres, aproximadamente, se han visto beneficiadas por Momlancers.

ALGUNAS MARCAS CON LAS QUE TRABAJAN

Forvia, Accenture, Ogilvy, Kellogg's y Mars.

SIGUE LEYENDO:

Olga María Ramírez Carranco, la teniente de navío que cierra la brecha de género navegando

Masha Moskaleva, la niña que se enfrentó a la represión rusa a causa de la guerra

PAL