Joven vendedora de zapatos cautiva a sus miles de seguidores en TikTok con su gran belleza

Las redes sociales se han convertido en un lugar de la internet donde la gente con una vida aparentemente normal ha saltado a la fama de un día para otro. Algunos por sus increíbles talentos, por sus grandes hazañas, y otros también por su gran belleza, por sus cuerpos esculturales o el gran carisma que demuestran frente a la cámara.

Algunos casos han sido de meseros, encargados de tiendas departamentales, servidores públicos, edecanes, repartidores, entre muchos otros que brillaron a través de Instagram, Twitter o Facebook, y ahora tienen millones de seguidores, algunos hasta saltan a la representación de marcas o incluso a la televisión, la radio, etcétera.

Tal es el caso de Fernanda Juárez, una joven vendedora de zapatos por catálogo, y a través de las redes sociales ha encontrado un gran mercado en donde no solo puede ofrecer los productos, también aprovecha para hacer una comunidad, y comenzar el recorrido de una verdadera influencer.

Desde hace varios meses ha llamado la atención principalmente por su escultural figura y su gran belleza, además de tener una facilidad increíble para dirigirse a la cámara y hacer toda clase de contenidos; desde algunas interpretaciones de canciones, hasta bailes o pequeños clips de comedia.

Actualmente tiene 227 mil seguidores en las redes sociales, y cumula poco más de 4.4 millones de "Me gusta" en sus videos. En cada una de las pequeñas producciones que realiza llega a juntar más de mil reproducciones, y en algunos casos ha llegado casi al millón, quedándose alrededor de los 800 mil.

Algunos de los comentarios que aparecen en sus redes sociales son los siguientes: "majestuosamente bella"; "yo sí me afilio al catálogo"; "Eres la mejor, shula"; "Qué bendición"; "Carajo qué chula"; "No estás sola, preciosa, me tienes a mí". No es normal verla contestando los comentarios, pero sigue acumulando fans.

Actualmente no tiene un OnlyFans a pesar de que sus seguidores han insistido en que se una a esta red social de contenido exclusivo; aunque sí ha hecho algunos chistes al respecto, lo que descarta definitivamente que llegue a unirse pronto a la plataforma que lanzó al estrellato a nombres como Karely Ruiz.

También la puedes encontrar en Instagram, donde tiene menos seguidores, y se dedica a otra clase de publicaciones; es aquí donde demuestra, por ejemplo, sus grandes dotes para la moda, para el modelaje, documenta sus aventuras día a día, y s emuestra un poco más atrevida con fotos en bikini o ropa interior.

