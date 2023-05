Shen Yun, ¿cultura o secta? Esto dice la embajada de China sobre el evento que ya es viral en redes

En redes sociales se han viralizado los comerciales de Shen Yun, un espectáculo de danza clásica china cuya publicidad ha estado presente en varias partes de México, desde comerciales de Youtube, hasta espectaculares que se colocan en las principales vialidades de la Ciudad de México para que las personas se convenzan de asistir al evento, sin embargo, esto mismo ha causado molestia entre internautas y personas que han sido interceptadas en centros comerciales por promotores de la obra para persuadirlos a que asistan.

Y es que en las últimas horas, el espectáculo se volvió tendencia en Twitter luego de que miles de usuarios externaran su sentir en torno a los repetitivos comerciales que se presentan en internet, en donde se muestran testimonios de personas que asistieron al evento y dan buenos comentarios sobre el evento que supuestamente no puede ser presentado en China, así se lee en su sitio oficial: "Es irónico, pero mientras Shen Yun celebra la cultura tradicional china en todo el mundo, no tiene permitido actuar en China. Y no solo eso, sino que allí no se ven espectáculos como este. En China, durante más de 70 años, el régimen comunista ha considerado a la cultura tradicional como una amenaza a su poder, y aún no le permite a Shen Yun actuar allí."

¿Por qué Shen Yun es tan controversial?

Este espectáculo reúne danza clásica china, danzas étnicas, folklóricas y danzas que cuentan historias con acompañamiento de orquesta en vivo con bailarines de primer nivel cuya academia, Shen Yun Performing Arts se establece en Nueva York, Estados Unidos. De acuerdo con la descripción del evento, la gente revivirá cinco milenios de cultura china a través de coreografías y "divertidas sorpresas" en una fusión de instrumentos occidentales y tradicionales. Pero la misma compañía ha reconocido estar relacionada con Falun Dafa, también conocido como Falun Gong.

En este contexto, cabe recorar que Falun Gong es una práctica espiritual china que combina meditación y ejercicios de qigong con una enseñanza moral centrada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. No obstante, la compañía aclara lo ocurrido en la persecución a Falun Dafa en China desde 1999, la cual fue perpetrada por el Partido Comunista a nivel nacional, ya que de acuerdo con ellos, ya había superado el número de miembros del Partido Comunista Chino.

"Actualmente, después de soportar más de 19 años de tortura, encarcelamientos ilegales y asesinatos, estas personas en una búsqueda espiritual han mantenido su fe y continúan resistiendo, siempre de manera no violenta. Inspirados en ellos, el equipo artístico de Shen Yun lleva estas historias a los escenarios del mundo" se lee en su sitio oficial.

La advertencia de la embajada de China en México sobre Shen Yun

Fue en mayo de 2022 cuando la dependencia publicó un aviso a través de su sitio oficial y sus redes sociales sobre este evento: "La Embajada de China en México recuerda a los amantes de la cultura china de todos los ámbitos mexicanos que se mantengan alejados de los espectáculos de 'Shen Yun' organizados por la secta destructiva "Falun Gong" para no ser engañados."

En este contexto, explicó que Falun Gong "fabrica y propaga falacias antihumanas y anticientíficas, e implementa control mental extremo sobre sus creyentes, por lo que constituye un grave daño a la sociedad y violan los derechos humanos" lo anterior por aseveraciones graves como que presuntamente el genocidio perpetrado por Hitler fue el resultado de "un cambio de los fenómenos astronómicos".

En este sentido, la dependencia advirtió que el gobierno chino prohibió Falun Gong en 1999, pero continúan llevando las creencias a todo el mundo bajo la supuesta apariencia de una "organización religiosa" y dio a conocer una situación ocurrida en ese momento: "Hoy por la tarde a las 18:00, un diplomático de nuestra Embajada recibió una amenaza telefónica de elementos anónimos de secta Falun Gong, le pidieron que cesara nuestra acción de revelar la verdad de su secta. Esto demuestra una vez más la índole de secta destructiva de Falun Gong y la intentona inconfesable de Shen Yun. Nunca tememos ante la amenaza de secta destructiva y esperamos que los amigos mexicanos sean conscientes de la verdad de Falun Gong y Shen Yun!" concluye el comunicado.

El espectáculo se presenta cada año con cortas temporadas en México, durante sus funciones existen estrictas normas que prohiben a los asistentes tomar fotografías y videos de la obra que se divide en varios actos, los cuales son narrados en español por dos personas de forma que los mexicanos entiendan la historia de cada coreografía.

