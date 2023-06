VIDEO | ¿Cómo es vivir al lado de un panteón? Joven revela espeluznantes detalles

Para algunas personas vivir cerca de un cementerio es casi inconcebible, pues es sabido que es un lugar donde pueden existir diversas energías paranormales que no todas las personas estarían dispuestas a experimentar, sin embargo, para esta usuario de TikTok, vivir junto a un panteón es de lo más normal, incluso relató cómo ha sido para ella a pesar de que ha vivido situaciones que para otros serían de terror.

Fue la tiktoker española Iraide Elejaga (@iraideelejaga) quien mediante su cuenta reveló varias de sus experiencias al ser vecina de un panteón. La cibernauta señaló que fue su tatarabuela quien adquirió el terreno, sin embargo, al momento de adquirirlo no estaba precisamente pegado a un cementerio, pero con el paso del tiempo, le compraron a sus familiares la parte trasera de su casa para extender el área de tumbas por lo que fue vendido y así de un momento a otro ya estaban al lado de las criptas.

En su perfil de TikTok , ha compartido una serie de videos donde se puede apreciar que al abrir una de las ventanas de su casa, lo primero que se puede apreciar es una iglesia de lado derecho y de lado izquierdo la zona de tumbas. La vivienda está ubicada en la región de Euskal Herria y de acuerdo a sus palabras, está más que acostumbrada a tener de vecinos a decenas de fallecidos, situación que no le provoca miedo.

Y es que de acuerdo a la creadora de contenido, lleva viviendo en el lugar dese pequeña por lo que no le asusta pasar entre las tumbas o verlas de manera cotidiana, pues incluso para cortar camino hacia su hogar pasa entre los callejones del cementerio.

En varios videos, la joven ha contado algunas situaciones que si bien advierte no le parecen tenebrosas ya que se considera escéptica, sí estremecen a las personas que se las cuenta. Una de ellas fue experimentada por el tío de su abuelo, quien era enterrador, al parecer como es usual en algunas partes, después de algún tiempo sacan cuerpos de algunas tumbas para colocar los restos de más familiares, pero al realizar esa práctica, en una de las exhumaciones el hombre habría encontrado los huesos “boca abajo” como si aquella persona hubiese sido enterrada vida y se haya movido para intentar salir.

En otro caso, más reciente, relató que de manera constante su perro se pone a ladrar “a la nada mirando al cementerio” y señala que no hay ruido alguno que llame su atención simplemente ladra y ladra. Pero hubo una ocasión que sí escuchó algo, el mes pasado, la joven estaba cenando cuando empezó a ladrar su perro tras oír algo extraños.

“De repente se empezó a escuchar un ruido rarísimo, rarísimo. No sabemos lo que es o de donde viene. Dijimos ‘sin más, debe ser algún vecino‘, pero de repente mi perro se puso a ladrar (nuevamente) a la nada, le abrías la puerta de la cocina y se iba corriendo al patio como si hubiese algo (...). Es un poco turbio”, comentó.

Así que aún y con estas vivencias, la europea reitera que para ella el vivir allí es normal y realiza sus actividades sin preocupación o miedo.

“Yo no pienso todo el tiempo que estoy conviviendo con una tumba al lado. También es cierto que puede ayudar, aunque hayan pasado cosas un poco raras, no creo en lo paranormal (...). No es algo de tenerme que acostumbrar a vivir al lado del cementerio”.