Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 19 de mayo al 2 de junio, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 29 de mayo al 2 de junio, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente y aprende sobre los astros

ARIES

Será una semana en la que las personas de Aries recibirán algunas sorpresas no del todo agradables. Recibirás la noticia referida a una enfermedad de un familiar y eso te hará tomar conciencia de los hábitos poco saludables que tienes. A partir de esta semana comenzarás a esforzarte por mantener la salud, cuidarás de tu alimentación y empezarás gradualmente a realizar una actividad física. Además, te harás esos análisis que venías postergando desde hace tiempo y te harás un chequeo médico para que te confirmen que todo está bien.

En el ámbito laboral, la gente de Aries estaba atravesando un momento de mucha desesperanza, ya sea por la falta de empleo o por tener que trabajar en un lugar que no les gustaba. Sin embargo, a partir del lunes de esta semana, comenzarán a sentirse un poco más esperanzados. La palabra de un conocido que tiene un nivel económico muy alto y que ha prometido ayudarlos, les dará el impulso que necesitaban para seguir adelante.

En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Aries, que estén en pareja, esta semana se encontrarán con alguien del pasado que fue muy importante en sus vidas amorosas. El encuentro será accidental y no durará muchos minutos, pero será vital para ustedes porque los hará añorar ese tipo de relación sentimental en la que fueron felices y, además, les permitirá darse cuenta de lo desdichados que son en su relación actual.

TAURO

Esta semana, la gente de Tauro tendrá una vida social muy activa, sobre todo durante el fin de semana. Será una semana en donde se producirán reuniones. Se podría tratar de familiares, de pareja o laborales, pero tendrán como objetivo llegar a un acuerdo entre las partes. En el campo laboral, los próximos días no serán buenos, surgirán temores y ansiedades.

No te conviene preocuparte, porque, aunque lo hicieras de nada serviría. Se presentarán muchos desafíos y te verás obligado a trabajar bajo mucha presión. No te desesperes, trabaja con energía y entusiasmo porque al final de la semana habrás logrado atravesar exitosamente la tormenta.

En el ámbito económico, existe una persona que tiene buenas intenciones y conocimiento para ayudarte en tu actividad productiva. Ha sido durante mucho tiempo tu mano derecha, pero últimamente ha cometido errores importantes que te han hecho perder algunos clientes.

Has estado indeciso porque no saber qué hacer con esta persona. Sin embargo, durante los próximos días los astros te favorecerán y te permitirán tomar la decisión correcta. En el terreno del amor, el hombre de Tauro ha atravesado recientemente una ruptura, pero durante esta semana aparecerá una persona que te hará sentir ganas de volver a enamorarte.

Por su parte, los hombres y mujeres de este signo que están solteros estarán atravesando un ciclo de mucha inconstancia. No lograrán que nadie capte su atención por mucho tiempo.

Al principio de la relación todo va bien, pero el problema es que se cansan muy rápido. Los astros les aconsejan afrontar su vida sentimental con mayor madurez.

GÉMINIS

En el ámbito del trabajo te sentirás muy cansado y estarás comportándote de manera ociosa en tus horas laborales. Por este motivo, el trabajo se te está acumulando y esto puede traerte muchos problemas en un futuro cercano. Económicamente será una semana excelente. Durante los próximos días comenzará para las personas de Géminis un período en donde se les presentarán excelentes oportunidades de incrementar sus ingresos.

Puede que te ofrezcan un segundo trabajo, que comiences un emprendimiento comercial en forma independiente, que heredes una buena cantidad de dinero o que ganes algún juego de azar. No importa por qué camino llegue el dinero a tu vida, pero lo importante es que llegará. En el terreno del amor, la mujer de Géminis no pasará una buena semana. Sentirás que tu pareja está más interesada en estar con sus amigos y familiares que en estar contigo. Lamentablemente, estás en lo cierto.

La rutina se ha adueñado de la relación y siente necesidad de un poco de libertad. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Géminis utilizarán esta semana para reflexionar. Tus últimas relaciones amorosas no han funcionado y no sabías por qué. Tus parejas anteriores eran buenas personas y te amaban, pero al final la relación siempre terminaba acabándose. Durante los próximos días te interesará averiguar esa razón.

Esta semana, una circunstancia casual, te hará pensar y darte cuenta que el motivo de tus fracasos en tu vida sentimental se debe a que, a nivel inconsciente, estás obsesionado con alguien de tu pasado. Mientras no dejes ir a esa obsesión no podrás triunfar en el amor.

CÁNCER

En el ámbito laboral, será una semana en la que gente de Cáncer deberá cuidar los detalles. Ser minucioso con su trabajo le permitirá lograr más pronto de lo que cree las metas y los logros que tanto desea. En el ámbito económico, estás atravesando una época de mucha abundancia. Te llueven las propuestas laborales y tus honorarios son muy altos.

Aprovecha esta bonanza económica para ahorrar y no despilfarres tus ingresos en objetos que no necesitas. En el terreno amoroso, el hombre de Cáncer ha logrado atravesar exitosamente una crisis que amenazó con destruir tu relación sentimental.

Ahora la pareja está más sólida y unida que nunca. Aprovecha esta semana para hacer planes con la persona que amas y así poder seguir avanzando en la relación. Te ofrecerán una oferta muy conveniente para realizar un viaje a un lugar muy romántico, piénsalo bien porque sería el regalo ideal para sorprender a la persona que amas.

Además, los planetas propician la fertilidad en todas las personas del signo de Cáncer, y entonces ese viaje puede ser una excelente oportunidad para aquellas parejas que estén pensando en ser padres. Por su parte, la mujer de Cáncer vivirá una semana muy tranquila, no habrá peleas, pero eso no significa que todo estará bien. Tu pareja es feliz y te ama, pero el problema eres tú porque has descubierto que no estás enamorado.

LEO

Será una semana en donde las buenas vibraciones cósmicas favorecerán a las personas de Leo en todo lo referido a la compra y venta de bienes raíces, joyas y antigüedades. Esta semana tus objetivos profesionales también recibirán un impulso importante para que puedas concretarlos.

Organízate muy bien porque dentro de poco tiempo te harán proposiciones profesionales que implican una mayor responsabilidad. Aprovecha los próximos días para sacar el trabajo atrasado y para planear un cronograma que te permita sacarle el máximo de provecho a las próximas jornadas laborales.

Es importante que aproveches el tiempo porque después no lo vas a tener y te sentirás desbordado por tus compromisos laborales y profesionales. En el terreno sentimental, el hombre de Leo tendrá una semana muy tormentosa.

El estado anímico de tu pareja estará muy exaltado debido a problemas laborales. Cualquier motivo será suficiente para comenzar una discusión. Actúa con inteligencia y no te involucres en una pelea, que por su gravedad podría llegar a dañar tu relación.

Lo mejor que puedes hacer es mantenerte lo más lejos posible de la persona que amas durante los próximos días. Por su parte, la mujer de Leo padecerá algunos problemas durante esta semana. La relación se ha resentido principalmente por tus cambios bruscos de humor. Sin embargo, ahora que tu futuro laboral estará más seguro y estable, tu buen humor habitual retornará y las cosas con tu pareja volverán a estar tan bien como siempre.

VIRGO

En el ámbito laboral, será una semana muy intensa. Has cometido un error bastante importante y durante los próximos días las máximas autoridades de tu empresa te llamarán para que le des explicaciones. Siempre has sido un excelente compañero de trabajo y has ayudado a todo el que te lo ha pedido. Ahora, cuando más lo necesitas, vas a recibir el apoyo de todos ellos y lograrás salir de esta circunstancia sin graves consecuencias.

En el ámbito de las finanzas, debes comportarte con mucha precaución. Tienes planeado realizar un emprendimiento comercial y estás muy entusiasmado porque el proyecto tiene muy buenas perspectivas. No obstante, alguno de tus socios te está ocultando información.

Por este motivo es preferible que desconfíes de todos y revises minuciosamente la totalidad del proyecto y evites que te estafen por tu exceso de confianza. En el terreno del amor, el hombre de Virgo vivirá una semana con algunos descubrimientos.

Ya no sientes por tu pareja lo mismo que sentías al comienzo de la relación y los próximos días decidirás confesárselo. Por su parte, la mujer de Virgo posee una tendencia a creer que tiene siempre la razón, y esto suele resultar muy molesto para las personas que están a su alrededor.

Tu pareja te ha recriminado este defecto y por esta razón han discutido y se han distanciado. Aprovecha esta semana para reflexionar, si eres sincera contigo misma descubrirás que tiene toda la razón. Es una pareja con mucho futuro, y es mejor que no arruines una relación hermosa por tu ego herido.

Pídele disculpas y reconcíliate cuanto antes porque hay alguien interesado en tu pareja que puede aprovechar tu distanciamiento para acercarse.

LIBRA

Será una semana con muchos desafíos en el ámbito laboral. En tu lugar de trabajo surgirá una situación crítica que requerirá soluciones urgentes. Tus superiores te exigirán al máximo, y tú lograrás aplicar exitosamente toda tu experiencia y todos tus conocimientos. La salud de la gente de Libra estará muy débil y vulnerable, así es que toma todos los recaudos posibles para cuidar de tu cuerpo.

A partir de los próximos días, tu imagen ante tus jefes cambiará rotundamente. Gracias a tu brillante desempeño, ganarás reputación y prestigio dentro de la compañía en donde trabajas. Disfruta de tu momento de gloria y no le prestes atención a los comentarios negativos de algunos de tus colegas.

En el terreno de los negocios, has hecho algunos cambios en tu actividad comercial con el objeto de lograr mejorar la productividad. Sin embargo, has notado que tus empleados se comportan de una manera poco adecuada y esto perjudica a tu emprendimiento.

Esta semana deberás tomar medidas drásticas y aprender la lección para no volver a cometer el mismo error en el futuro. En el terreno sentimental, será una semana de muchas recriminaciones. Amas a tu pareja, pero estás cansado de pedirle que pase más tiempo contigo.

Debes saber que no pasa más horas contigo debido a sus compromisos profesionales. Tú decides si quieres o no continuar con esa persona, pero si decides que la relación siga adelante deberás aceptar que tu pareja es alguien muy ocupado y que tendrá poco tiempo para dedicarte.

ESCORPIO

Será una excelente semana en el terreno del trabajo para todas las personas de Escorpio, en especial para aquellas que se encuentren desempleadas. Finalmente llegará esa llamada telefónica en la que te informarán que te han dado el empleo que tanto esperabas.

El estricto plan de administración al que te has sometido durante los últimos meses comenzará a dar resultados y descubrirás con sorpresa que si te administras bien podrás ahorrar una buena suma mensualmente. En el ámbito sentimental, el hombre de Escorpio albergará dudas en su corazón.

Por casualidad te encontrarás con una expareja que fue muy importante en tu vida anterior. Después de este primer encuentro continuarás en contacto con ella y eso te creará una gran confusión emocional. Actualmente estás en pareja, pero esa persona que regresará a tu vida cubrirá todas tus necesidades de afecto que quien está a tu lado no logra llenar.

No obstante, los engaños no son buenos. Debes charlas claramente con tu pareja actual y solo entonces podrás disfrutar libremente de tu nueva relación.

Por su parte, la mujer de Escorpio también tendrá una semana difícil. Tienes una relación, pero recientemente has conocido a una persona te gusta demasiado y por la que estarías dispuesta a dejarlo todo. No obstante, no te apresures porque esa persona está comprometida sentimentalmente y no siente por ti nada más que el deseo de una amistad.

SAGITARIO

Esta semana la gente de Sagitario estará más dispuesta que de costumbre a aceptar sus defectos y a intentar corregirlos. En el terreno del trabajo, tienes personal a tu cargo y esta semana, por un comentario casual, tomarás consciencia de que tratas muy mal a tus empleados y te propondrás como objetivo aprender a tratarlos mejor.

En el terreno sentimental, el hombre de Sagitario tendrá algunos desacuerdos con su pareja durante los próximos días. No te agradan en absoluto las amistades de la persona que amas.

Además, tienes casi la certeza de que tú tampoco les agradas a ellas. Sientes que el círculo de amistades de tu pareja es el causante de que la relación esté cada vez más fría y distante. No te equivocas en tus suposiciones, pero la verdad es que no hay nada que puedas hacer al respecto.

Si haces que tu pareja decida entre sus amigos o tú, corres el riesgo de que elija a los primeros. Por su parte, la mujer de Sagitario tendrá sorpresas agradables durante esta semana.

Estás enamorada de alguien de tu ambiente laboral. Esta persona está en pareja, pero te has conformado solamente con su amistad y nunca le has confesado tus sentimientos. Sin embargo, esta semana la esperanza nacerá en ti debido a que te enterarás que su relación está en crisis y que probablemente se produzca una separación. No te entusiasmes demasiado, y ve despacio para evitar las desilusiones.

CAPRICORNIO

Durante esta semana la gente de Capricornio estará muy propensa a las reconciliaciones. En el ámbito familiar, todos los malos entendidos que separaban a algunos miembros de tu familia quedarán aclarados durante una reunión familiar que se llevará a cabo durante estos días. En el terreno laboral, esta semana notarás actitudes extrañas por parte de tus compañeros de trabajo. Ellos han intentado e intentan que tu trabajo quede deslucido ante tus superiores.

No existe otro motivo que el de los celos profesionales. Actúan de esa forma porque son mediocres y saben que la única manera que tienen de destacarse es opacándote a ti. No les hagas caso y concéntrate en tu trabajo, pues de esa manera continuarás triunfando a pesar de todas las malas intenciones de quienes te rodean.

Será una excelente semana a nivel económico. Una transacción o un proceso legal importante se resolverá a tu favor, permitiéndote obtener una gran suma de dinero.

En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Capricornio aprenderán esta semana a dejar sus prejuicios de lado. Hay algunas personas de tu familia política que te caen muy mal y que te resultan insoportables. Sin embargo, a partir de esta semana y durante los próximos meses te verás obligado, por diferentes circunstancias, a pasar junto a ellas mucho tiempo.

Esto te será sumamente útil porque te dará la oportunidad de conocerlas un poco más y entonces te darás cuenta de que en realidad son personas sumamente agradables y animadas.

ACUARIO

En el terreno del trabajo, esta semana debes comportarte de una forma sumamente prudente con cierta mujer que posee más jerarquía que tú dentro de la empresa donde trabajan. Con esta mujer has tenido algunos roces y ella es la responsable de que tus capacidades no se luzcan debido a que se encarga de que te otorguen tareas que están muy por debajo de tu capacidad.

No lo puedes permitir que las cosas continúen de esta manera porque, si no haces nada, tu continuidad laboral se verá seriamente comprometida durante los próximos meses. En el ámbito financiero, tu emprendimiento comercial está afrontando una fuerte crisis y estás intentando todo para lograr salvarlo.

Tienes una gran experiencia en tu actividad comercial. Sin embargo, existen profesionales que podrían darte un punto de vista muy útil para sacar adelante tu negocio. Esta semana, un amigo te recomendará a uno de estos profesionales, de manera que acude a él y verás como las cosas empiezan a mejorarse poco a poco.

En el terreno del amor, el hombre de Acuario deberá tomar importantes decisiones durante esta semana. Tienes poco tiempo para dedicarle a tu pareja, y es que se ven tan poco que se han convertido prácticamente en dos extraños.

Tal vez lo mejor para ambos sea concluir la relación. Por su parte, la mujer de Acuario deberá reflexionar esta semana sobre su vida sentimental. Estás distanciada de tu pareja debido a una fuerte discusión durante la cual dijiste cosas que nunca deberías haber dicho. Los astros te aconsejan que le pidas perdón cuanto antes a la persona que amas.

PISCIS

Esta semana la gente de Piscis se sentirá muy insegura en el terreno laboral. En tu lugar de trabajo se producirán grandes cambios, sobre todo en lo referido al personal. Lo cierto es que nadie se quedará sin trabajo, pero habrá traslados y reubicaciones. El nuevo orden de cosas no te sentará bien.

Sin embargo, es tonto hacerse problema o quejarse por algo que ya está hecho y que no está en tu poder modificarlo. Esmérate y trabaja con optimismo porque estos cambios serán más beneficiosos para ti de lo que ahora crees. En el ámbito económico, las personas de Piscis tendrán una excelente semana.

Durante los próximos días comenzará un ciclo muy favorable que te permitirá salir de la situación de estrechez económica y escasez de dinero que te ha angustiado durante los últimos meses. En el terreno sentimental, el hombre de Piscis vivirá una semana mágica junto a la mujer que ama.

Pasarás un excelente fin de semana junto a tu pareja y durante las noches tendrás junto a ella momentos de intimidad muy placenteros. Por su parte, durante esta semana, la mujer de Piscis finalmente tomará las determinaciones que venía postergando.

Esta semana ocurrirá algo que terminará de convencerte que lo mejor es terminar con tu relación sentimental. Tu pareja no resultó ser lo que esperabas. Sin embargo, le diste muchas oportunidades para que cambiara, pero esto no ocurrió y tu paciencia se ha agotado.

Termina esta relación lo antes posible y prepárate, porque el verdadero amor tocará a tu puerta antes de lo que piensas.

SIGUE LEYENDO:

Siempre están ocupados, 3 signos que son muy trabajadores según la astrología