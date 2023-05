Te hará llorar: la actriz de "Yo soy Betty, la fea" que se internó en un asilo cuando murió su hijo y falleció en soledad

Aunque han pasado más de 20 años de su estreno, "Yo soy Betty, la fea" permanece como una de las telenovelas favoritas del público que recuerda con cariño a cada uno de sus personajes. Entre ellos el que realizó la actriz Dora Cadavid, quien con su papel como Inesita conquistó a fanáticos de varios países en Latinoamérica hasta que un triste episodio en su vida la llevó a tomar la decisión de internarse en un asilo.

Netflix retomó con éxito el melodrama en 2019 y el 31 de enero de 2022 se dio a conocer el fallecimiento de Dora Cadavid a los 84 años de edad a causa de una complicación pulmonar. Así lo revelaron sus sobrinas en un comunicado a través de redes sociales, donde detallaron que la actriz falleció en una clínica de Bogotá, Colombia, "como corresponde a lo que siempre fue: una diva, con tranquilidad, con altura".

La actriz Dora Cadavid murió a los 84 años por una complicación pulmonar. Foto: IG @fanaticosdelcinegt

Muerte de su único hijo

En octubre de 2012 el mundo del espectáculo se vistió de luto por la muerte de Moisés Cadavid a los 52 años tras perder la lucha contra el cáncer de páncreas. Empresario, actor y director de televisión que también era el único hijo de la actriz Dora Cadavid, por lo que era quien se encargaba de cuidarla y acompañarla en todo momento.

"Para Dora, la muerte de su hijo fue un golpe bastante duro. Una caída muy grande. Empezó a enfermarse y empezó a no sentirse bien. Mejor dicho, el dolor y la tristeza la hundieron muchísimo”, dijo en aquel momento una de las amigas cercanas a la actriz en entrevista para “Bravísimo” retomada por El Mundo.

Dora Cadavid se interna en un asilo

Pese al profundo dolor que la invadía por la muerte de su único hijo, la actriz continuó trabajando hasta 2017 siendo la serie de televisión “La ley del corazón” uno de sus últimos proyectos. Luego de ello, y tras realizar varios viajes acompañada de sus sobrinas, decidió internarse en un asilo.

“Les dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola. Tú sabes que uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte, pero yo no quiero ser carga para nadie”, indicó la actriz durante una entrevista sobre su decisión de quedarse en un asilo.