Ángela Aguilar: explican a detalle las posibles razones por las que la cantante ya no conecta con su público

En recientes fecha, parece que la popularidad de Ángela Aguilar ha venido a pique a pesar de ser considerada dentro de la lista de los 300 mexicanos más influyentes. Pareciera que desde que se atrevió a señalar que una parte de ella es argentina (cuando se llevó a cabo el Mundial de Qatar 2022), ya nadie la perdonó y cada que realiza una publicación en las redes sociales se lo recuerdan en broma y de mala gana.

Ante este declive que está sufriendo la cantante, el tiktoker identificado como Míster Branding se dio a la tarea de realizar un extenso análisis de la intérprete de "La Llorona" argumentando que el comentario que realizó sobre sus orígenes es sólo la punta del ice berg. Cierto es que tiene una voz impresionante que la llevó casi al instante a la cima de la popularidad, además de estar respaldada por una de las dinastías más queridas en México.

A razón del influencer no es el talento el problema de Ángela Aguilar, sino su actitud, que ha resultado ser muy soberbia, además de haber presentado incongruencia con sus acciones y declaraciones. En este caso señaló que el problema viene desde que se vende con una identidad 100 por ciento mexicana, pero se comporta de manera diferente.

En cuanto a su manera de actuar señaló que tiene una manera de hablar que no va con la mayoría de su público: "si yo fuera su asesor de imagen pública, yo le diría: 'amiga, te me quitas esa papa que tienes en la boca, porque además la papa en la boca dejó de usarse la década pasada'", mencionó.

Ángela Aguilar a lado de Steve Aoki (Foto: IG @angela_aguilar_)

Pepe Aguilar no le ayuda mucho a su hija

Míster Branding señaló que incluso Pepe Aguilar no le ha ayudado mucho a su hija Ángela, por mucho que salga a defenderla muy a su estilo. Recordó que también ha tenido muchas actitudes soberbias como cuando señaló que no necesita al público. "Yo le diría a mi papá: 'señor Pepe Aguilar ya no hable tanto porque está por ahí pateando mi carrera'. Como figura pública te tienes que dar cuenta que estos lugares vacíos de concierto debe ser una repercusión de algo estás haciendo no tan bien", mencionó el tiktoker.

Ángela Aguilar siempre ha compartido pedacitos de su vida lejos del escenario (Foto: IG @angela_aguilar_)

Le consejos que podrían ayudar a Ángela Aguilar

Aunque desde el principio el influencer aseguró que no tiene nada en contra de Ángela Aguilar, ni de su familia, también se dio a la tarea de lanzarle una serie de consejos para que su carrera no se siga viendo afectada.

Sacar un comunicado o hacer una transmisión donde se disculpe por su actitud donde las personas pudieran haberse sentido ofendidas.