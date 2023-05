"Hi Bye, Mama!", fantasmas y mucho drama, el K-drama que te hará sentir en una montaña rusa , ¿dónde ver?

Las series de Corea del Sur se han vuelto de las favoritas de la audiencia mexicana, pues suelen tener tramas interesantes, como es el caso de "Hi Bye, Mama!" (¡Hola y adiós, mamá!), un drama televisivo que se estrenó en 2020. Protagonizado por Kim Tae-hee, Lee Kyu-hyung y Ko Bo-gyeol, este K-drama lleva a los espectadores a través de una montaña rusa emocional, para la suerte de quienes estén interesados, está disponible en una plataforma de streaming.

A muchos les encanta. Foto: Especial.

Cha Yu-ri, interpretada por Kim Tae-hee, ha sido un fantasma desde que murió en un trágico accidente hace años, pero se le da la posibilidad de volver a ser humana y ver a su hija si logra regresar a su lugar dentro de 49 días. Sin embargo, su marido, Cho Gang-hwa (Lee Kyu-hyung), ahora está casado de nuevo. Yu-ri debe elegir entre su propia felicidad o la de su esposo.

"Hi Bye, Mama!" en Netflix

Los personajes de este K-drama son la clave de su atractivo. Kim Tae-hee interpreta a Cha Yu-ri. Lee Kyu-hyung da vida a Cho Gang-hwa, un doctor y ex cirujano que tras la muerte de su esposa comienza a alejarse de la realidad, cayendo en la depresión. Go Bo-gyeol interpreta a Oh Min-jung, la nueva esposa de Gang-hwa y figura materna actual de Seo-Woo, la hija de Yu-ri.

A muchos los hizo llorar. Foto: Especial.

"Hi Bye, Mama!" ha recibido críticas mixtas de los espectadores. Algunos han elogiado la serie por su capacidad para transmitir emociones profundas y reflexiones sobre la vida. Otros, sin embargo, critican la inclusión de demasiados personajes secundarios y tramas que, a su juicio, ralentizan la historia principal. Todo esto lo puedes determinar tú mismo, pues se puede ver en Netflix.

"Hi Bye, Mama!" te marcará

No hay duda de que este K-drama ha dejado una impresión duradera en su audiencia, tanto en Corea del Sur como internacionalmente. Si te gustan las historias que combinan la fantasía con la realidad de las emociones humanas esta producción es para ti. A través de su narrativa y personajes, logra transmitir poderosos mensajes sobre la vida, el amor y la pérdida.