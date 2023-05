VIDEO | Perrita se viraliza por robar un pollo entero y llevarlo a su familia para cocinarlo

Una perrita de nombre Quinoa acaparó los reflectores en redes sociales luego de que se robara un pollo completo presuntamente de alguien que estaba a punto de guisarlo y lo llevara hasta la puerta de su hogar para que lo cocinaran, los hechos ocurrieron en Argentina.

Quinoa acaparó los reflectores en redes sociales luego de que se robara un pollo completo Foto: Especial

La grabación compartida por su dueña muestra el momento en que Quinoa está en el patio de la casa a lado de un pollo con una actitud orgullosa mientras su dueña le dice “¿A quién le robaste ese pollo? ¿A alguien que está por hacer un asado?”, a lo que la pequeña se limita a mover la cola.

La grabación de 38 segundos enterneció a internautas Foto: Especial

“Nos van a echar del barrio” le contesta preocupada su dueña, mientras la lomita sigue moviendo la colita y se da cuenta que la acción no fue recibida con alegría por parte de su familia de humanos, a pesar de eso la perrita de raza golden sigue saboreándose la carne.

“Ahora yo tengo que recorrer el barrio preguntando de quién es el pollo”, le reprocha la mujer.

Quinoa decide no mirar más a su humana quien le dice “no me mira porque sabe lo que hizo” Foto: Especial

Quinoa decide no mirar más a su humana quien le dice “no me mira porque sabe lo que hizo”. El video de 38 segundos termina con la fémina tomando el pollo y diciendo “bueno vamos a buscar de quién es el pollo”, al tiempo que se dirige a la puerta de su hogar, mientras la perrita no deja de observar la carne y va junto con ella.