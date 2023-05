VIDEO: conductor gandalla avienta su auto a policía y se da a la fuga para no pagar infracción

Un video que se viraliza con fuerza en las redes sociales muestra cómo la cultura cívica y el respeto a las autoridades de tránsito se sigue degradando. Se trata del momento exacto que el conductor gandalla de un auto particular no hace caso a las señales de un policía y para escapar le avienta el carro y lo empuja varios metros para después huir del lugar y no pagar su multa.

El video en Twitter muestra cómo el conductor de un auto de la marca Volkswagen, del modelo Polo, en color blanco, le avienta el auto para que el policía de tránsito se moviera y así seguir su camino. Sin importar la seguridad del agente y el respeto a la autoridad, el conductor gandalla provoca una ansiedad en el agente que este termina por golpear el cobre del auto para así frenar su avance.

El conductor gandalla se dio a la fuga. Foto: Twitter @ferfisfer

El policía se tuvo que agarrar del cofre del auto para que no lo atropellaran

Por la calidad del video no se logra ver a detalle el número de la placa del conductor gandalla, ni a detalle el rostro del infractor, pero si deja ver que el incidente vial ocurrió en calles de la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México y como ninguna autoridad llegó para apoyar al agente de tránsito.

El apoyo que solicitó el agente tardó en llegar. Foto: Twitter @ferfisfer

Al final del video, el conductor gandalla ejerce presión aventando el auto y llevándose arriba del cobre, por unos metros, al policía, hasta que dio la vuelta en la esquina y emprende su escape sin que nadie de los testigos ayudara al policía. Al momento la autoridad capitalina no ha comunicado la situación del agente o si el conductor gandalla fue detenido o sancionado.

