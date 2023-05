“Por mí, que vendan calzones”: Ana Gabriela Guevara explota contra selección de nado sincronizado

La dirigente de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, respondió severamente a las críticas hechas por las integrantes de la Selección Mexicana de nado sincronizado, quienes recientemente obtuvieron tres medallas de oro y una de bronce en el mundial de la especialidad, celebrado en Egipto.

Hace algunos meses, las sirenas mexicanas acusaron que no habían recibido apoyos por parte de la dependencia liderada por la exvelocista, por lo que tuvieron que vender trajes de baño para conseguir los fondos necesarios. Al final, Carlos Slim y Alfredo Harp, mediante su fundación, les brindaron el apoyo.

A su vuelta al territorio nacional, las nadadoras remarcaron la falta de apoyo por parte de la Conade, algo que Guevara negó.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware, pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado.

“El equipo de nado artístico, las atletas son deudoras dentro de la Conade por dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar”, señaló Ana Gabriela Guevara en una entrevista concedida a la estación W Radio.

La sonorense recordó que se les han destinado 40 millones de pesos, mismos que deberían ser destinados a la manutención de las atletas de alto rendimiento y a los viáticos necesarios para competir en los eventos de máxima exigencia a nivel mundial.

Las sirenas mexicanas fueron recibidas recientemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

“Tienen recursos de la Sedena, la Semar, la Conade; es doloso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es. No compitieron durante todo 2022, ¿A ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos”, argumentó Guevara.

Seis de las 10 integrantes del equipo de nado sincronizado forman parte de las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, las deportistas señalan que la dependencia no les entregó recursos adicionales, más allá de su sueldo, el cual devengaban por otras labores.

En la entrevista, la titular de la Conade apuntó a los problemas internos de la Federación Mexicana de Natación, cuyo ex presidente, Kiril Todorov, está vinculado a un proceso judicial y fue desconocido por la federación internacional de la especialidad.

“La federación de deportes acuáticos está bajo un proceso legal no vinculante con Conade y detrás de ello nació un Comité Estabilizador, que no es legal, bajo el cual no se puede otorgar el recurso. No tengo la culpa que la federación de deportes acuáticos tenga tanta irregularidad y lamentablemente perjudique a los atletas”, concluyó.

