"Qué oj***, está uno en confianza": la mamá que perreó hasta el piso se queja de la filtración del video

El reggaeton es lo de hoy, nadie lo puede negar, chicos y grandes disfrutan sacando los “prohibidos”, el género ha llegado a varios lugares, incluso a las escuelas , donde el pasado 10 de mayo, en el festival del Día de Madres, las mujeres disfrutaron en grande su día, perreando hasta el suelo. Una de las protagonistas de uno de los tantos videos virales de ese día, explotó contra quien difundió la grabación y sin tapujos expresó su sentir.

Fue en un colegio de Hermosillo, Sonora, donde se llevó a cabo el evento, dos madres hicieron al templete que se instaló y perrearon hasta el suelo, sin ninguna pena mostraron que si de disfrutar su día y mostrar sus mejores pasos, ellas se pintan solas. Pero el vestido de una de ellas se subió cuando hizo un movimiento, por lo que “se le vio todo”. Esto fue algo de lo que molestó a la otra mamá.

“Que oj¨t*s, uno está en confianza”, dijo una de las protagonistas de la grabación, en un video compartido en TikTok por la usuaria identificada como Danna Silva. Empezó su mensaje diciendo: “Yo venía a contarles algo que a lo mejor les vale cuete, a mi también me vale”. Tras explicar en lo que consiste el festival, dijo que una de las “mamases” filtró el video.

Comentó que ella es una de las que sale en la grabación, que a ella no le molesta pues llevaba un short y no se le vio nada fuera de lo común, aunque “le vale”. Agregó que ella no tenía problema, pero que era un evento privado y debería tomarse como “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”.

Pero señaló que tras viralizarse la grabación del perreo en redes sociales, no sabía cómo había reaccionado la otra señora, no como se sentía respecto a la oleada de comentarios que surgieron por la grabación.

También expresó que ella ya no iba a asistir a los eventos escolares y que no sabía con qué intención habían filtrado el video, pues ellas van con la confianza de que “pueden contar con las mamases, que entre mujeres nos cuidamos y resulta que no”. La que se hace llamar en la red social china como “La mamá perreadora de Sonora”, explicó el porqué de su decisión en una serie de clips, en los que invitó a las responsables a pensar cómo se sentirían si fueran ellas las que resultaron exhibidas.