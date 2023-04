VIDEO| Una mujer afirma que tuvo la culpa de su asalto porque estaba "vibrando bajo" y la tunden en redes

Una mujer compartió un video en el que cuenta que fue víctima de un asalto; sin embargo, también explica que ella tuvo la culpa porque estaba "vibrando bajo", ante ello, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y la tundieron en redes sociales por atreverse a afirmar semejante barbaridad.

Y es que la usuaria de TikTok @adythomsen detalló en su publicación que aunque ella no provocó el asalto, sí se considera responsable del mismo. “Yo no lo provoqué, pero sí soy 100% responsable”, asegura la mujer.

“Cuando, en ese momento yo me estacioné y llegó el asaltante con su pistola y me dijo: ‘bájate,dámelo todo’; por supuesto, sentí un gran temor, pero después de eso, lo único que me pregunté fue: ¿qué necesito aprender?”, dijo la mujer en el video.

Detalló que su “mentor” con el que supuestamente habló horas después del asalto, le dijo: “¿qué has estado pensando, que tu vibración bajó y que tú conectaste con estos asaltantes?”.

“Porque fue un evento completamente aislado. Yo no lo provoqué, pero sí soy 100% responsable. Durante varios meses antes del asalto, todos mis pensamientos o la mayoría de mis pensamientos habían sido de queja, frustración y preocupación. En ese momento, yo bajé de vibración. Entendí que mis emociones atraen lo que me sucede alrededor”, asegura la mujer.

Dijo estar convencida de que su ansiedad, preocupación y frustración, durante varios meses seguidos, todos los días, provocó que su vibración bajara. Ello, dijo, “provoca que mis emociones y mi vibración baje como una estación de radio y el resultado es que se me quita algo”.

“El resultado de la ansiedad, preocupación y frustración, es que la vida, el universo, te quita algo para que te des cuenta de que tienes que regresar a tu equilibrio.De que tienes que regresar a crear y a crear pensamientos positivos. Así es que hoy te dejo este tip. Cómo yo no provoqué le asalto, pero hoy sé y tomo conciencia de que soy completamente responsable”, insistió la mujer.

Ante tales comentarios, los internautas la tundieron en redes.“Wey, estás vibrando bajo jajajaja”; “Nos estamos llenando de gente estúpida. Que irresponsable propagar este tipo de pensamiento mágico pendejo en un país con altos índices de inseguridad”, son algunas de las frases que se leen.

SIGUE LEYENDO:

"Para eso no se estudia": la ácida respuesta de Facundo a un fan que estudió Comunicación para ser como él

Cantantes de ópera se hacen virales tras presentarse en un puesto de tacos del tianguis