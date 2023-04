VIDEO | Mujer casi le rompe el brazo a invitada en una boda al pelear por el ramo de novia

Cada vez son más la historias en redes sociales que causan gran asombro por la actitud en algunos de sus protagonistas y así ocurrió en la de una boda celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, en la que una joven resultó con heridas leves cuando otra de las invitadas hizo hasta lo imposible por quitarle el ramo de novia que ya tenía en su poder, incluso, estuvo a punto de fracturarle el brazo.

TikTok es una de las plataformas favoritas para dar a conocer todo tipo de anécdotas ya que además de mostrar evidencia es posible saber de primera mano lo que pasó, como el relató de Fernanda Cervantes en el que muestra las heridas que tiene en el rostro y el brazo resultado de una inesperada pelea por la reacción de una invitada que, señala, “le urge casarse”.

Joven a punto de fracturar a invitada por ganar ramo de novia. Foto: Especial

El clip compartido por la joven ya tiene más de 9 millones de reproducciones y y más de 16 mil comentarios en los que internautas reprueban la actitud de la otra joven, pues aseguraron que pudo haber lastimado de gravedad a alguien por intentar arrebatarse el ramo en un momento de euforia y emoción debido al fuerte significado que éste tiene.

“Se me hizo demasiado por un ramo”

El video, con apenas 20 segundos de duración, capta el momento exacto en el que la novia arroja su ramo a las invitadas, uno de los momentos más esperados de la celebración debido a que se considera que quien lo atrape será la “siguiente en llegar al altar”.

En los primero segundos destaca que el ramo cae sobre el brazo de Fernanda Cervantes, pero justo antes de que comenzara a celebrar otra joven se lanza sobre ella y sin importar que la estaba lastimando lo jala en más de una ocasión hasta quitárselo.

Novia regala otro ramo a la invitada lesionada. Foto: Especial

“No tengo nada en contra de esta chava ni nada, no sé quién es, la verdad me da igual, pero sí se me hizo demasiado por un ramo (…) Lo pasado, pasado ya no pasa nada”, dijo Cervantes en un segundo video donde indica que resultó con rasguños en el rostro y un fuerte dolor de cabeza que duró varios días y añadió que al final la novia se acercó para darle otro ramo.

“Y todavía se atreve a festejar”, “Ojalá lo vea la que e lo arrebató y le dé vergüenza”, “Ya está desesperada la mujer, su cara de frustración”, “Qué onda con la chica”, “Cómo caerle mal a todo TikTok” y “Que mujer tan abusiva, cómo te jaloneó de feo el ramo”, fueron algunos de los comentarios.

SIGUE LEYENDO:

A Nadia le robaron su vestido de novia en Cuautitlán Izcalli y la marca la sorprendió días antes de su boda

VIDEO | Sorprende a su novia con propuesta de matrimonio y Capi Pérez es su cómplice

FOTOS | Todo muy oscuro y tenebroso, así fue la boda del "cazafantasmas" Carlos Trejo y Mery