VIDEO | María Chacón y los extravagantes looks con los que se divirtió en el festival de Coachella

Desde el viernes 14 hasta el domingo 23 de abril se llevó a cabo uno de los festivales más esperados del año: el Coachella Valley Music and Arts Festival, que en este año estuvo cargado de todo un universo de artistas de los que destacaron La Rosalía, BlackPink, Bjork, Bad Bunny, The Chemical Brothers, entre otros no menos importantes. Sin embargo, los famosos no sólo estuvieron en el escenario, pues también hubo muchos disfrutando de las presentaciones y bailando con suma alegría. Una de ellos fue María Chacón, quien deslumbró con sus outfits, que destacaron por lo original y elegantes.

La actriz no lo dudó por un instante e hizo las maletas para lanzarse a California, Estados Unidos, para moverse al ritmo de los múltiples sonidos que embargaron el lugar. A través de sus redes sociales dio cuenta de su visita y lo bien que la pasó en compañía de quien le tomaba las fotos y videos. Lo que destacó fueron los atuendos que se puso para integrarse al magno evento.

María Chacón se divirtió en Coachella (Foto: IG @oficialmariachacon)

Desde su cuenta de Instagram, María Chacón presumió su look bastante atrevido y elegante. En su "Día 1" se le pudo ver desde lo que parece ser una limusina y usando unos pantalones no tan ajustados de color negro y con detalles en color plata, similares a los de los motociclistas. El remate lo hizo con un top de luces, unas mangas del mismo tono y sus gafas para el Sol.

Desde entonces generó todo un sin fin de reacciones, incluyendo la de su amiga y "hermana" de telenovela Bárbara de Regil: "Sorry what ???????". "Esos outfits de Coachella son increíbles, se te extraña por las redes sigue disfrutando de tus merecidas vacaciones", "Mi favorita desde pequeña, mi lindura de madura", fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

María Chacón siempre lució fresca y elegante en el evento (Foto: captura de pantalla)

Otro de sus atuendos fue un poco más atrevido, pues se compuso por un short con una falda calada negra integrada, un top negro mini y unas botas vaqueras en blanco y negro. Sin duda estuvo fresca durante todas las presentaciones y ella más feliz que ninguna otra, en especial cuando le tocó escuchar a La Rosalía.

