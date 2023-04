Acusan al boxeador mexicoamericano Andy Ruiz de violación

El famoso peleador mexicoamericano Andy Ruiz se enfrenta a acusaciones graves por violación y abuso en contra de su ex pareja, Julia Lemus, con quien tuvo una relación de cerca de siete años.

El pasado 6 de abril, Julia Lemus obtuvo una orden de restricción en contra del deportista por parte de un jurado de San Diego, argumentando que sufrió violencia doméstica durante el tiempo que duró la relación. Adicionalmente, Lemus acusó a Ruiz de poner en peligro y amenazar a los dos pequeños hijos de la pareja, por lo que tomó la resolución de acusarlo legalmente.

De acuerdo con la denuncia, el abuso comenzó a agravarse en 2019, luego de que Ruiz derrotara a Anthony Joshua en una pelea por el título de los súper pesados. Entonces, el boxeador tomaba agresivamente de los brazos a Lemus, de 26 años de edad, y a golpearla, provocándole moretones en brazos y piernas.

La denunciante señala que, a principios de 2023, Ruiz le apuntó con un rifle AK-47 al rostro, por lo que empezó a temer por su seguridad.

“Él me dijo que me callara y entonces noté que las armas no tenían balas, por lo que él comenzó a decirme que estaba siendo muy dramática”, detalló Lemus en su denuncia.

Las cosas empeoraron más en febrero de este año, pues la joven señala que Ruiz la violó por lo menos en seis ocasiones, hechos que denunció ante el Departamento de Policía de San Diego, quien aprobó una orden de alejamiento con respecto al púgil.

Ruiz ha negado categóricamente el abuso en contra de su ex pareja, a quien acusa de haberle robado 250 mil dólares, además de amenazarlo con un arma de fuego en abril de 2020.

De acuerdo con las declaraciones del boxeador realizadas ante las autoridades, él no considera que las acusaciones hechas en su contra sean lo suficientemente importantes como para alejarlo de sus hijos.

