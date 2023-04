VIDEO | El Capi Pérez no se aguanta y parodia exótico baile de Eduin Caz en Venga La Alegría

Fiel a su estilo, el Capi Pérez hizo una vez más de las suyas tras imitar al cantante de Grupo Firme, Eduin Caz. Pero no lo hizo desde el micrófono o poniéndose algunos tatuajes como los del intérprete, sino que adoptó la misma postura que éste hace en el escenario durante sus presentaciones. Similar al Annita Challenge, el famoso se tira en el suelo y ejecuta algunos movimientos sugerentes mientras saca la lengua.

Durante la sección "Dale like" del programa Venga la Alegaría, el comediante aseguró que el video no podían mostrar en televisión por que era un horario familiar, además de asegurar que se tuvo que meter a bañar por sentirse "sucio". Sin embargo, no pudo negarse a la petición de que realizara los mismos pasos; apenas se lo pidieron adoptó la misma posición realizar a la perfección la parodia. "Yo me voy a bañar de una vez", dijo Mauricio Barcelata saliendo de cuadro.

Parodia del Capi Pérez a Eduin Caz (Foto: captura de pantalla)

Aunque el momento duró sólo unos segundos, fue suficiente para que el auditorio del matutino riera a carcajadas. Los le preguntaron al público si consideraban "sexy" el baile de ex de Daisy Anahy, al igual que reconocieron que ya "le bajó la panza". Sin dudas, los likes se los llevó Carlos Alberto Pérez Ibarra, nombre real del conductor.

Inicia en el minuto 43:53

Capi Pérez le comparte su parodia a Eduin Caz

El Capi Pérez encontró tan graciosa su parodia que no dudó en compartirla a través de sus redes sociales no sin antes asegurarse de etiquetar a Eduin Caz para que también se riera un buen rato. En la imagen se puede ver al cantante, durante una de sus múltiples presentaciones y en la parte de abajo al comediante.

A manera de aceptación, el vocalista y fundador de Grupo Firme replicó la fotografía en su Instagram, donde con toda seguridad recibió infinidad de comentarios y likes por el genio del Capi. Aquellos que deseen ver el exótico baile de Eduin Caz pueden echarse un clavado a las redes sociales del cantante.

