Andrea Velasco, una artista latina que trabaja por poner en la vitrina el trabajo de las mujeres

El máximo designio entorno al espíritu creativo de un artista es que este sea fiel con su propio estilo, esto es algo que Andrea Velasco tiene muy claro, pues la música y actriz chilena ha asegurado que, para ella, la utopía en su arte es experimentar su propia versatilidad, siempre y cuando su música sea congruente con su persona y cosmovisión.

“No pretendo hacer música pasajera, es maravilloso el mundo de lo mainstream y funciona, pero yo no puedo hacer un estilo que no sienta propio, por eso me mantengo alejada a veces de la moda pasajera, hay moda muy buena pero no trabajo pensando en hacer un hit, pienso en hacer contenido que compagine con mi filosofía de vida”, aseveró la artista durante una entrevista con El Heraldo Digital.

Velasco es una artista sonora y escénica originaria de Santiago, Chile, sin embargo, actualmente radicada en Nueva York y cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo de la música, cine, teatro y televisión. Es bajo este velo de experiencia como creadora artística, en este 2023 llega con un nuevo trabajo bajo el brazo, se trata de su EP "Herkimer”, un trabajo bilingüe que contiene dos temas en inglés y dos en español, se trata de las canciones "No quiero despertar", "Already in heaven", "Río" y "Baby love".

Este material fue grabado en colaboración con otros músicos en Pinch Records Studio en Nueva York y se trata del segundo trabajo de estudio de Andrea, quien se dijo feliz de cantar en los dos idiomas en los cuales se desarrolla, pues a pesar de que vive en el país norteamericano, ella no se olvida de sus raíces gestadas en el centro del continente.

Trabaja por potencializar el trabajo de las mujeres

Es de mencionar que Velasco participó en diferentes bandas hasta el 2014, año en el que hizo su debut como solista con su EP “Piñata” grabado junto a músicos chilenos en RedCello Studios en Los Ángeles, California, un álbum por el que fue nominada como “Artista Revelación” en los Premios de la Música Chilena Pulsar 2015.

“Me siento cómoda cantando tanto en inglés como en español, porque tenía muchas ganas de explorar esta mezcla y también el proceso, el cual ha sido extenso y muy gratificante, porque desde mi primer EP creo que he evolucionado mucho, aunque sí, una vez que me muevo a New York vi más de cerca el complejo tema de la migración y la violencia de género”, reveló Andrea al sincerarse durante la charla.

La ganadora del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, en Chile, por la obra “El Sobre Azul” refrendó su compromiso con la sociedad — específicamente en cuestiones de género—, pues aseguró que en la música aún falta mucho trabajo para poder llegar más lejos como artistas en un gremio liderado por hombres.

“Es un mundo manejado por hombres, se ve en los números de gente que hay por ejemplo en producción o composición, creo que falta mucho (...) Aunque debo decir que se nota y se ven los grandes avances a la hora de poner en la vitrina el talento femenino y así sacar adelante los valiosos proyectos hechos por mujeres”, puntualizó.

Andrea Velasco tomó gran fama gracias a su papel de “Ángela De María” en la película de Nicolás López “Qué pena tu vida” y posteriormente en “Qué pena tu boda”, para pasar a una tercera entrega igual bañada de éxito “Qué pena tu familia”, consideradas las comedias más vistas en Chile del 2010 al 2013.

“Sigo actuando, me gusta mucho fusionar mis pasiones y me esfuerzo para desempeñarme lo mejor posible en las dos áreas, trabajo al mismo tiempo en ambas cosas a full, es mi modo de expresión más sincera (la actuación y la música) a través de las cuales puedo canalizar lo que creo que soy y lo que siento”, finalizó la chilena con amplia proyección en diversos gremios artísticos.

