Fans de BLACKPINK explotan contra creadores de "The Idol" y los acusan de usar Jennie

La cantante de K-Pop Jennie, quien es miembro de BLACKPINK, fue defendida por sus fans, quienes son conocidos como BLINKS, luego de que se dio a conocer que la líder y rapera tendrá poca participación en la serie "The Idol" de HBO Max esperan que su agencia tome cartas en el asunto.

¿Por qué se molestaron los fans de BLACKPINK?

A través de redes sociales los seguidores de la girlband se mostraron molestos luego de que la revista Rolling Stone aseguró que la rapera de K-Pop tiene pocas líneas en la producción y su trabajo es "permanecer sentada" o "lucir bonita" en toda la serie.

Por este motivo, los fans de la cantante exigieron que Jennie sea tomada en cuenta como la gran artista que es, pues creen muchas de las personas que quieren ver la serie es por la rapera de BLACKPINK. "The Idol' literalmente ha tenido relevancia por Jennie como para que ahora vengan y no le hayan dado más líneas en su guion" y "Espero que a Sam Levinson y a The Weeknd no se les olvide que la verdadera razón porque la gente va a ver 'The Idol' es por Jennie, no por ninguna otra persona", fueron las reacciones en Twitter.

Jennie es una de las actrices que participan en "The Idol". (Créditos: HBO Max)

De hecho, algunos revelaron que luego de dichas declaraciones perdieron las ganas de ver la serie dirigida por Sam Levinson y a The Weeknd, pues Jennie era el motivo por el que la verían.

¿Es verdad que Jennie aparece poco en la serie?

Tras las declaraciones de la revista Rolling Stone, la productora HBO dio una entrevista para People y desmintió todo lo que mencionaron sobre Jennie, pues aseguran que fue una estrategia publicitaria que se realizó sin medir las consecuencias que tendría.

Sin embargo, aún hay pocos detalles de la producción, por lo que habrá que esperar su estreno para confirmar que tan cierto es que la rapera y líder de BLACKPINK tiene poca participación.

Cabe señalar que, la serie de HBO Max llegaría a la plataforma para el próximo mes de junio y se cree que el papel de Jennie será el de una villana que pertenece a la comunidad LGBT+.

PAL