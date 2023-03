La influencer Paige Spiranac revela si subirá fotos sin ropa a su página estilo OnlyFans

Recientemente la famosa influencer de golf Paige Spiranac lanzó su sitio llamado OnlyPaige, para parodiar a OnlyFans, y ahora aclaró que sus seguidores no podrán ver desnudos explícitos. Paige explicó que este sitio es una forma de responder a las personas que constantemente le pedían que creara un perfil en OnlyFans, pero pueden encontrar muchas cosas interesantes en él.

La modelo recalcó que prefiere mantener la desnudez implícita y destacó que en su sitio web hay contenido instructivo, como tutoriales sobre cómo golpear una pelota, videos en vivo y regalos para los fans. Además, de vez en cuando publicará fotos en cosplay, lencería o bikinis, como en su Instagram.

Dio sus razones

Recientemente en su podcast “Playing around with Paige” contó sobre su traumática experiencia al tener una foto filtrada, lo que la llevó a recibir acoso en línea y, por esa razón no publicará contenido que pueda ser explotado de esa manera.

"Simplemente no quiero mostrar esas partes de mi cuerpo y nunca lo haré…. No es una crítica a nadie que lo haga. Es sólo una preferencia que nunca quiero hacer y también porque tuve una experiencia traumática con la foto que se filtró y fue muy duro para mí. Así que por esa razón, no hay desnudos, y también hay más valor en OnlyPaige que sólo ver un pezón", detalló.

La modelo también ha mencionado que se enfoca en ofrecer valor a sus suscriptores en lugar de simplemente mostrar su cuerpo. Tiene una tarifa de 9.99 dólares al mes o 95.5 dólares al año para acceder al contenido educativo y a las fotos que ella considera "demasiado agresivas" para sus redes sociales.

su estrategia ha funcionado

El sitio web de Paige Spiranac ha recibido una gran cantidad de seguidores desde su creación, ya que actualmente cuenta con más de 3,7 millones de seguidores en Instagram. "La gente siempre me pide que haga OnlyFans. Así que quería que fuera muy irónico. No hay fotografías explícitas, y es a propósito…”, argumentó.

