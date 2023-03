3 Dramas coreanos de Netflix que puedes ver en un solo día para no salir este fin de semana

Los dramas coreanos se han convertido en uno de los contenidos más populares de la plataforma Netflix, el más reciente título "the Glory" se posicionó en el top de lo más visto en streaming. Además, en su colección podrás encontrar una gran diversidad de series originales y de Corea del Sur.

Estas series se caracterizan por tener pocos episodios, y por lo general una sola temporada, los capítulos suelen duran entre 20 o 50 minutos y el K-Drama se completa con 15 o hasta 20 episodios semanales. Por ello, son fáciles de ver y puedes armarte un maratón con Netflix.

Pero si eres de los que no se clava con las series y tiene poco tiempo, estas recomendaciones son perfectas para ver en fin de semana y es que estos dramas coreanos los podrás acabar en un solo día, ya que poseen pocos episodios y solo duran de 10 a 30 minutos.

3 Series coreanas para ver durante el fin de semana sin salir de casa

My runaway

Drama coreano que sigue la vida de una joven que sueña con ser modelo; sin embargo, no tiene nada a su favor, ya que a pesar de ser bonita, su estatura no le ayuda mucho al ser bajita. Ella no se dará por vencinda y después de pasar una audición, deberá trabajar al lado de un joven modelo que es muy popular, por lo que no se llevarán nada bien.

The miracle

Serie coreana que sigue la vida de dos hermanas que son muy diferentes entre sí, una es popular, mientras que la otra es una chica antisocial. Por si fuera poco, una es modelo y la otra sufre de sobrepeso; sin embargo, algo las hace cambiar de cuerpo durante la noche y al descubrir que ahora son la otra, aprenderán a entenderse entre sí.

Un amor tan hermoso

Dorama que sigue a una joven alegre que decide confesarle su amor al mejor estudiante de la clase, un chico guapo y popular que aparenta ser frío. Sin embargo, este no le responde a su declaración, ya que no es muy bueno expresando sus sentimientos, pero su relación se verá en peligro con la llegada de un nuevo joven transferido y nadador escolar quien se enamorará de la protagonista.