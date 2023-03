Nuevo cachetazo de "Checo" Pérez a Max Verstappen incrementa la tensión en Red Bull Racing

Sergio "Checo" Pérez se apuntó una nueva victoria sobre su coequipero Max Verstappen. Este miércoles el Power Ranking de la Fórmula 1 ubicó al mexicano en el primer lugar con una puntuación de 9.2 después de su contundente triunfo en el Gran Premio de Arabia Saudita.

El mexicano ganó en el circuito de Jeddah y encabezó el segundo 1-2 de la escudería Red Bull Racing en la temporada 2023 de la máxima categoría del automovilismo. Además de partir desde la "pole position", fue dominante y sólo por el punto de la vuelta rápida, no arrasó el fin de semana.

La clasificación de poder ubica a los pilotos de acuerdo a su desempeño el fin de semana y considera las prestaciones que tienen a la mano. La lista ha sido criticada en el pasado por sus polémicas decisiones, sobre todo cuando ubica en baja posición al mexicano, pese a sus buenas actuaciones y resultados.

Verstappen se ubicó en segundo lugar con 9.0 y Fernando Alonso en tercero con 8.8, en una réplica del podio el fin de semana.

Pérez marcha segundo del campeonato de pilotos con 43 puntos, uno menos que Verstappen. Fue precisamente ese punto el que incrementó la tensión al interior del equipo. Y es que el corredor con el auto número 1 no mantuvo el ritmo y fue por la vuelta rápida, a pesar de que el equipo había considerado que ya era del mexicano.

Tensión al interior de Red Bull Racing

"¿No te dijeron que mantuvieras el ritmo?", le preguntó "Checo" a Max al terminar la carrera. El holandés aceptó que se lo pidieron con un dejo de ironía, pues fue evidente que no quiso ceder ante el mexicano.

Con un auto de primera, todo parece indicar que el campeonato de Fórmula 1 quedará entre Verstappen y Pérez. "Es el auto más dominante que he visto en mi carrera", dijo el multicampeón Lewis Hamilton tras el GP de Arabia Saudita. La prensa especializada coincide en que el desarrollo de Red Bull Racing los posiciona competitivamente lejos de otros como Aston Martin.

Checo Pérez marcha segundo en el campeonato de pilotos. (Foto: Agencias)

El buen ánimo y camaradería que prevalecieron en Red Bull Racing durante dos años, se ha convertido en una fría relación que amenaza con explotar en cualquier momento. "Checo" Pérez advirtió desde la pretemporada que no cooperaría con Verstappen si él no recibía ayuda. Hay que recordar que el mexicano fue crucial en 2021 para el primer campeonato del holandés, pese a esto, a finales de 2022, era el jalisciense el que necesitaba apoyo para vencer en la lucha por el segundo puesto del campeonato de pilotos a Charles Leclerc, sin embargo, no lo recibió.

El intercambio de declaraciones ha ido creciendo con el paso de las semanas y una eventual competencia abierta por el campeonato hace presagiar que este sólo es el inicio de un rompimiento al interior. La siguiente cita entre Pérez y Verstappen será el primer fin de semana de abril en el Gran Premio de Australia que se disputará en el Albert Park.

