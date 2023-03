Los Oscars no fueron competencia para The Last of Us, supera sus propios récords de audiencia

Los Oscars es uno de los eventos más esperados por los fans del cine, pero debemos reconocer que esta premiación durante los últimos años ha dejado mucho que desear. El bajo número de espectadores viene desde el año 2017 con 32.9 millones de televidentes, y ni hablar del 2021 donde solo contó con 9.85 millones que sintonizaron la ceremonia en Estados Unidos. Este panorama fue usado a favor de The Last of Us, la exitosa serie de la plataforma HBO, quien sin temor alguno lanzó su capítulo final tan solo una hora después de que diera inicio el evento.

¿Por qué The Last of Us no cambió su día de emisión?

Anteriormente se había adelantado el capítulo 5 para no competir con la final del Super Bowl que fue el domingo 12 de febrero. Muchas personas creyeron que en esta ocasión sucediera lo mismo, sin embargo apostaron por mantener el domingo como su día de emisión habitual, pues el éxito que estaban manejando les aseguraba que los fans más fieles no iban a perderse el noveno capítulo. A palabras de expertos del cine, aseguran que la final de la NFL es un evento más familiar con el que no se puede competir, a diferencia de Los Oscars que tiene un público segmentado.

Por este motivo es que HBO anunció a través de sus redes sociales los horarios y confirmando el día de estreno de su capítulo final, pues el buen recibimiento por parte de los fans del videojuego, y de los que no eran fanáticos del mismo les iba a asegurar la victoria de los mejores ratings. Y es que este éxito los ha llevado a desfalcar a series como Game of Thrones, quien pertenece a la misma plataforma y era de las más vistas, de tal manera que actualmente The Last of Us se posiciona como la joya de la corona de la plataforma de streaming.

¿Por qué The last of Us es tan famosa?

Todavía hace más de 20 años era impensable que una serie, o cualquier producto de entretenimiento compitiera con Los Oscars, pero con la creación de servicios de entretenimiento en línea ha cambiado la dinámica, y con series como The Last of Us que se puede ver fácilmente en dispositivos móviles la historia es diferente. Además que es de las pocas adaptaciones que han tenido una crítica positiva, pues no olvidemos que originalmente estos sucesos se desarrollan en el videojuego del mismo nombre que fue lanzado al mercado en junio de 2013, y la serie trató de seguir la misma línea para mantenerse lo más fiel posible, lo que mantuvo felices a los seguidores de este juego.

The Last of Us vs Los Oscars

A pesar de que el capítulo final de The Last of Us obtuvo un buen rating, contando con 8.2 millones de espectadores, la ceremonia de Los Oscars tuvo un incremento del 12.5% en comparación con años pasados, lo que dio un total de 18.7 millones de televidentes. Es un número favorecedor para esta premiación que venía de contar con poca audiencia. Pero si quieres conocer qué llevó a que Los Oscars perdieran su popularidad, y de paso un poco de qué fue lo que hizo que The Last of Us se convirtiera en un rotundo éxito, escucha Guía del Hater, donde Óscar Uriel y Montse Simó, nuestros expertos en cine y televisión, platican sobre lo mejor y peor del entretenimiento.

