Directo a la nostalgia: series de los 90´S

Amazon Prime

La época de los 90´S parece que fue ayer, pero ya han pasado algunos años desde que series tan exitosas que salieron a la luz en esos años, ahora se convirtieron en clásicos. Es por eso que ameritan ser recordadas y comentadas por nuestros haters favoritos, Montse y Oscar.

Beverly Hills 90210 y Friends: historias de amistad, amor y crecimiento

Si bien estas dos historias no tienen la misma trama, ambas comparten el maravilloso poder de la amistad. Tal vez suena muy exagerado, pero la verdad es que a cualquier persona joven le gustaría pasar la mayor parte del tiempo con sus amigos, y viviendo experiencias como las que vivían los personajes de Beverly Hills y Friends. Ambas series viven contextos diferentes, pues en Friends ya no se tienen problemas de adolescentes, pero en las dos podemos ver los diferentes pasos por la juventud y el camino en la adultez. Probablemente esto sea por lo cual tuvieron éxito y las personas se podían identificar con estas series.

"Era una especie de Rebelde, pero sin música" Oscar, sobre Beverly Hills 90210

The Nanny

Otro clásico que nos cuenta la vida de una niñera algo preocupada por llegar a los 30 y sin esposo, y aunque no suene muy alentadora su forma de pensar, fue una serie que tuvo un gran éxito en todo el mundo.

Melrose Place

Una historia que podría ser parecida al clásico de Beverly Hills 90210, pero enfocada a otro tipo de público, que sin duda también entró en el gusto de muchas personas que no se perdían ningún capítulo. Por cierto, ¿sabes de qué fue la vida de algunos de los actores de la serie? Escucha aquí abajo nuestro capítulo para conocer más.

Malcom

Una serie que aunque fue de los finales de los 90 sigue muy presente entre las nuevas generaciones. Esta historia nos retrata la historia de una familia algo peculiar, de la cual podemos seguir su vida, y cómo es que Lois la madre se vuelve loca con las travesuras de sus hijos, que por cierto, en el doblaje al español se logra transmitir toda esa energía y enojo de la mamá, así que es de las pocas series que muchos prefieren en español.

The Last Of Us: Segunda temporada confirmada

Y como sentimos que nos pusimos muy retro, esto va para regresarnos a la actualidad y comentar el tercer capítulo de The Last Of Us, que sin duda sigue sorprendiendonos con la maravillosa adaptación que está teniendo, y eso ha llevado a que la serie confirme su segunda temporada.

"Es como una mini película. Se sacaron un 10" Oscar Uriel

En lo que llega la segunda temporada, seguiremos teniendo mucha tela de donde cortar con esta serie, porque cada capítulo nos sorprende más, y continuaremos al pendiente de cómo se desarrolla esta adaptación. Que por cierto, nuestra querida Montse Simó es una experta en videojuegos y es la más observadora respecto al tema.

MMG