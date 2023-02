Rachel Stuhlmann asegura que llama la atención con sus outfits para hablar de tenis

Rachel Stuhlmann, quien ha sido llamada “la influencer de tenis más guapa del mundo”, aseguró que esta etiqueta le gusta porque así llama la atención de más gente y puede hablar del deporte que le apasiona. “Me encanta llamar la atención y destacar lo que ocurre en torno a este deporte", dijo recientemente en una entrevista.

"Una gran parte de mi marca ha sido abrazarme a mí misma y no tener miedo de tomar fotos atrevidas mientras muestro el deporte que amo", añadió para el medio inglés Daily Star. En la actualidad tiene 270 mil seguidores, quienes constantemente hacen publicaciones virales.

Emprenderá con su propia plataforma

Hace pocos días aseguró que no se unirá a OnlyFans, pero sí abrirá su propio sitio web, como lo hizo la creadora de contenido Paige Spiranac. "OnlyFans no está en mis planes… No tengo nada en contra y no juzgo a las mujeres que lo tienen, pero no está en mi plan de negocio ni en mi carrera a largo plazo", comenzó.

"Pero me complace anunciar que, en los últimos meses, he estado trabajando en mi propia plataforma personal por suscripción, en la que compartiré instrucciones de entrenamiento y mucho más contenido divertido y exclusivo. Estén atentos", agregó poco después.

Hablar de tenis es su pasión

La ex tenista profesional, de 32 años, también suele dar consejos constantemente de cómo golpear una pelota, como posicionarse en la cancha, entre otras cosas. Además, ya había vuelto tendencia durante la Copa Mundial de futbol de Qatar 2022 por uno de sus atuendos, pues era un sujetador de barras y estrellas, con el que trató de inspirar a los jugadores de Estados Unidos.

