FOTOS: Pearl González, expeleadora de UFC, se une a OnlyFans y enamora internet

OnlyFans no solo ha sido punta de lanza para el éxito de muchos usuarios desconocidos que han decidido vender contenido exclusivo, también muchos atletas y deportistas han alcanzado la fama luego de decidirse a debutar en la famosa plataforma y dar un giro a su vida. Ese es el caso de una reconocida expeleadora de UFC quien prefirió abandonar el ring y comenzar a ganar miles de dólares en la aplicación.

Se trata de Pearl González quien dio a conocer la noticia a sus miles de seguidores en redes sociales mediante un video que compartió y en el cual anunció a sus fans que se había unido a la plataforma de contenido exclusivo, OnlyFans, para comenzar a compartir material propio a cambio de una suscripción mensual, proyecto que ya ha iniciado con gran éxito y ahora su historia se ha vuelto viral en redes sociales.

La expeleadora enamora con su belleza. FOTO: Instagram

Pearl González rompe internet con su contenido exclusivo

Mediante un clip compartido en su cuenta de Instagram, Pearl González informó a sus seguidores de su decisión, lo que detonó la euforia y emoción de sus admiradores. En la grabación se puede ver a la través del cual anunció a sus seguidores que se unió a la plataforma de contenido exclusivo, OnlyFans.

Los fans de Pearl esperan verla pelear muy pronto. FOTO: Instagram

En el clip de Instagram, se puede ver a la exluchadora de UFC y BKFC portar un bikini con estampado de animal print con el que cautivo a sus más de 269 mil seguidores. "Después de miles de mensajes y años de solicitudes, finalmente hice uno", escribió González al pie del video. "Ya sabes dónde buscar... #esGRATIS", escribió la deportista junto al video.

TE PUEDE INTERESAR: Christina Aguilera derrite internet en topless y ajustados leggins

Cabe recordar que Pearl se enfenrtó en semanas pasadas a Danielle Wynn en su primer combate de boxeo en Gamebred Boxing 2. Una vez que ganó la pelea por decisión unánime, logró otra victoria en noviembre y actualmente cuenta con un récord de 2-0. S i bien todavía no se han programado más peleas para este 2023, se espera que González decida no dejar de pelear una vez que decidió unirse a OnlyFans.

Pearl cautiva con su silueta de infarto. FOTO: Instagram

Esta noticia ha mantenido en vilo a sus admiradores, quienes también esperan verla pronto de nuevo en el ring. Fue el pasado mes de diciembre cuando Pearl posó para una sexy y atrevida sesión fotográfica antes de someterse a la cirugía. "¡ Cirugía pero hazlo sexy !", fue el mensaje con el que González dio a conocer esta serie de postales en su cuenta de Instagram.

"Tener una cirugía hoy, una lesión por la que he esperado mucho EB para atenderla. No he podido luchar o patear debido a eso, ¡y fue mi razón para concentrarme en el boxeo este año! ¡¡No puedo esperar a estar al 100 por ciento de nuevo!! ¡¡La recuperación comenzó hace unos días en mi preparación para la cirugía!! PD: ¡¡Me encanta el chocolate y las flores!!", finalizó Pearl el mensaje dirigido a sus fans.

González saltó a la fama como peleadora de UFC. FOTO: Instagram

SIGUE LEYENDO:

Fotógrafa de Karely Ruiz hace arder OnlyFans con su silueta: “Espectacularmente hermosa”

Mujer mormona debuta como modelo en OnlyFans y ahora gana 730 mil pesos al mes

Aliza, la modelo de OnlyFans responsable del éxito de un equipo de la NBA: "la pasé con todos"