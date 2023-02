“Clima Aries” afectará a los signos del zodiaco hasta junio

El jueves 23 de febrero la Luna entró en Aries en su fase de nueva y tiene alineaciones que nos activan en el plano social y en mood muy apasionado, por lo que ya empiezan a sentirse con fuerza las alineaciones entre Venus, Vesta y Júpiter en Aries, por lo que el clima Aries está con todo en el ambiente energético; la astróloga venezolana Mia Astral nos explica cuáles son las implicaciones y cómo afectará a los signos del zodiaco hasta el mes de junio.

A través de su cuenta de Twitter nos dice que hay mucha energía Aries en el clima astrológico puede ser pasión, ganas de nuevas experiencias, emprendimientos pero también impaciencia, egoísmo, estar a la defensiva, peleas, por lo que nos pide estar muy atentos a nuestros cambios y cómo lo sentimos cada uno de nosotros porque el “clima Aries” estará al rojo vivo hasta junio, así que no te sorprendas si te sientes con algunos cambios energéticos.

¿Qué es el clima Aries y cómo afecta a los signos del zodiaco?

Este viernes 24 de febrero es de Venus, pues el lunes entró en Aries para quedarse hasta el 16 de marzo, activando todo con Vesta, Júpiter y Quirón. La zona Aries de nuestra carta está en llamas y deseando alta pasión. Este tránsito lo tenemos todos los años pero esta vez coincide con un stellium en ese signo, y más importante, con #Jupiter que como Venus, es un benéfico. El lenguaje del amor de Venus en Aries es una expresión del afecto muy física, similar a cuando un niño le jala la trensa a la niña que le gusta.

Tauro

Puedes sentirte atraído por alguien muy diferente a ti que te va a ayudar a dejar atrás la rutina y a interesarte por cosas que nuevas. Este fin de semana te mostrarás espontáneo y abierto, y tus sueños amorosos pueden cumplirse pronto.

Géminis

Tu poderosa inteligencia te va a ayudar a tomar las decisiones que en este momento necesitas para que no te afecten las tensiones del entorno. Este fin de semana tendrás que ocuparte de algunos asuntos familiares que son muy importantes para ti.

Cáncer

Puedes llegar al fin de semana agotado por tanto compromiso y responsabilidad, por eso es importante que desconectes del mundo y pienses más en ti. Agudiza tu intuición y no confíes en quien no conoces a fondo porque podría traicionarte.

Piscis

Muchas felicidades. Puedes conocer a alguien con el que congenies desde el primer instante. Deja a un lado tus prejuicios y sigue tus impulsos porque podría surgir algo muy bello y especial.

Acuario

Con el planeta Mercurio en tu signo, este fin de semana estarás muy ágil de mente y muy comunicativo, y las relaciones con tu entorno serán fluidas. Si ha habido algún roce o desencuentro con alguien que es importante para ti podrás solucionarlo.

Aries

Tú siempre arriesgas, y ahora más que nunca es el momento de lanzarte a por tus sueños porque la suerte está de tu parte. Puedes despertar el amor en alguien que sólo considerabas amigo. Puedes recibir un dinero inesperado.

Leo

Comienzan a aclararse asuntos que te preocupaban y que no sabías cómo abordar. Venus te hace muy buenos aspectos y favorece tu vida amorosa. Si no estás enamorado, puedes conocer a alguien que consiga cambiar tu concepto de compromiso.

Sagitario

El guerrero planeta Marte transitando enfrente de tu signo puede hacer que estés un poco impulsivo y alterado. Sé prudente con el dinero porque se avecinan gastos con los que no contabas.

Escorpio

Quizá sientas que has asumido demasiadas responsabilidades y que no puedes seguir así, pero vas a contar con apoyos inesperados. El amor quizá no lleve el ritmo que desearías.

Libra

Este fin de semana vas a tener que tomar alguna decisión que te arrebate la tranquilidad, pero tienes a tu favor los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Mercurio y lo que decidas será acertado para ti.

Virgo

Este fin de semana apostarás muy alto y te rebelarás a todo lo que suponga un obstáculo para tus planes. Esas ilusiones que acaricias en sueños pueden hacerse realidad muy pronto.

Capricornio

Vas a estar muy activo y emprendedor, y no soportarás la falta de iniciativa en tu entorno. En el ámbito profesional puede resurgir con fuerza un proyecto. En el amor, estás muy seductor. Darás lo mejor de ti y conquistarás a quien desees.

