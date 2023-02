Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy martes 21 de febrero según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este martes 21 de febrero hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este martes 21 de febrero tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este martes 21 de febrero sale la carta de “La Estrella” el cual es un arcano mayor en el tarot Rider y está regido bajo el número 17. Esta carta aparece cuando hay un desencanto con tu vida, iniciaste algo ya sea un trabajo, un nuevo proyecto, una relación amorosa, en general algo con mucha ilusión pero la rutina y lo tedioso parece haberse apoderado de ti.

Amor

En cuestiones del amor, esta no es una carta negativa, solo viene a recordarte que los errores o peleas que puede haber en tu relación es algo muy básico, estas descuidando esa parte del diálogo, la ternura y los momentos románticos es un tema de actitud, has descuidado mucho tu persona ya no te arreglas o ya no te pones de tu perfume favorito, hazlo de nuevo conquista a tu pareja y conquístate a ti mismo.

Trabajo

Es tiempos de gastos, no debes jugar con el azar ya que la suerte no esta de tu lado en estos días, así que evítalo y no te quedes corto por que muy probablemente lo llegues a utilizar en gastos familiares.

Salud

La salud la marca muy bien, pero eso sí estarás muy desidioso a la hora de querer hacer algo, el día no te rendirá y creerás que todo el mundo te pone el pie pero no es así, mejor ponte a hacer algo productivo, haz ejercicio o medita para calamar tu ansiedad.

