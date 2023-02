FOTO | El coqueto look con el que María León celebró al amor y su cumpleaños 37

El día más romántico del año se convirtió en inspiración para algunas celebridades, pues compartieron looks con los que lograron enloquecer a sus fans al tratarse de sensuales atuendos perfectos para San Valentín. Aunque para María León se trató de una fecha aún más especial ya que celebró su cumpleaños 37 y, para ello, lució su torneada figura con un ajustado corsé en color rojo y jeans.

La ganadora de "Mira quién baila" no deja de sorprender a sus fans con su talento sobre el escenario y se ha ganado un lugar en corazón del público por su simpatía y arrolladora belleza, algo que no duda en presumir con looks que pueden ir de lo casual a lo elegante sin perder el toque de sensualidad que tanto la caracteriza y con el que muestra más de su envidiable figura, resultado de una estricta rutina de ejercicio.

Romántico look de María León para San Valentín. Foto: IG @sargentoleon

Además de la música, la cantante ha encontrado una gran pasión por la moda y esto la ha convertido en referente de estilo a través de redes sociales. Como muestra de ello el más reciente look con el que celebró el Día de San Valentín y su cumpleaños, pues consta de un ajustado crop top tipo corsé en color rojo que llevó a juego con unos jeans a la cintura en tono negro con detalles deslavados, algo casual pero que no abandonó el glamour.

"Recibir, aceptar, abrazar, … amar bonito. Gracias por tantos mensajes de amor y felicitaciones, mi corazón está desbordado de cariño y de apapachos. Sentirse amada es un motor y una bendición, doy gracias infinitas por coincidir en esta vida con tantas personas maravillosas y amarlas es realmente un regalo, se siente a luz, a paz, a vida. Los amo para siempre", es el mensaje con el que la cantante agradeció los mensajes de felicitaciones.

Secreto de María León

La exvocalista de Playa Limbo posee uno de los rostros más bellos de la farándula y una envidiable figura que le han ganado una lluvia de halagos a través de redes sociales, donde comparte más de la estricta rutina de ejercicio que tiene para lograrlo y que está acompañado de una sana alimentación.

Aunque el secreto de su figura también se encuentra en el baile ya que además del gimnasio practica pole dance, cuyos beneficios son extensos y, por ello, lo realizan otras celebridades como Jennifer López, Itatí Cantoral, Silvia Navarro y Kate Hudson. Éste ayuda a ganar fuerza, equilibrio, flexibilidad, tonifica el cuerpo y se pierde grasa.

Sobre su pasión por el baile, la intérprete de "El eco de tu voz" reveló lo mucho que la ayudado desde pequeña y cómo evitó que tuviera una cirugía en las piernas: "Ha sido una constante de sanación, de alegría, diversión y me ha confirmado que soy capaz de lograr lo que yo quiero. El baile llegó a mi vida porque yo tenía un problema ortopédico, nací con un problema en mis piernas que no me permitía caminar bien".

"A los 3 años comienzo a tomar clases de ballet y al regresar a casa le dijo a su mamá: 'Yo quiero ser bailarina, esto es mi vida'. Mis papás siempre me hicieron sentir que yo era capaz de lograr lo que yo quisiera siempre y cuando le echara muchas ganas", dijo en entrevista para People en Español.

