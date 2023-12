VIDEO del accidente que llevó a Piqué a ser hospitalizado de emergencia

Gerard Piqué habría acudido al hospital después de que sufrió un accidente en un partido de futbol, según dio a conocer su amigo Iban Llanos. El ex deportista se encontraba participando en un partido de beneficencia que organizó el streaming, sin embargo, durante el encuentro perdió el equilibrio y terminó en el piso, lo que, supuestamente, le habría causado una lesión.

A pesar de que Piqué se retiró del futbol después de varios años de haber jugado en el Barcelona, este fin de semana regresó a las canchas para participar en con el equipo de El Barrio en el ‘Ibainéfico’, partido a beneficio que organizó el co-fundador de la Kings League, torneo de futbol 7 que llegará a América próximamente.

Piqué se cayó durante el partido Foto: TikTok

Así fue la caída de Piqué en un partido de futbol

El partido de futbol estaba transmitido en vivo, por lo que quedó captado el momento en el que Piqué tuvo el aparatoso accidente. En el video que se hizo viran en redes sociales se observa cómo el ex defensa español está buscando el balón para acercarse a la portería, pero sin nadie lo toque o lo cubra, el ex de Shakira pierde el equilibrio y cae de "boca". A pesar de que ninguno de sus contrincantes lo tocó, el deportista pedía penal.

En aquel momento, el accidente provocó las risas entre los conductores, quienes también hicieron bromas al respecto. No obstante, después Ibai leyó en vivo un mensaje que le envió Piqué después del incidente, en el que le reveló que estaba acudiendo al hospital para ser atendido. El ex deportista no dio más detalles de cómo se encontraba, por lo que causó muchas especulaciones en redes sociales.

Piqué aseguró que no podía "andar" tras la caída Foto: TikTok

“Gerard Piqué, ‘estoy por ir al hospital, creo que me he roto, no puedo ni andar’. Pero si le hemos visto, vestido de calle, con Riqui Puig una hora antes del partido. ¿No te acuerdas que le hemos visto? Ostias, es que hay que jugar videojuegos”, dijo Ibai Llanos, al momento de dar a conocer la noticia de su socio y amigo.

¿Cuál es el estado de salud de Gerard Piqué?

Después de que se diera a conocer su accidente, el ex futbolista no ha dado más detalles de su estado de salud. Sin embargo, algunos medios españoles reportan que fue una lesión leva y que Gerard Piqué está fuera de peligro, por lo que puede regresar a hacer sus actividades con normalidad.