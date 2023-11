Piqué: el exfutbolista habla por primera vez tras el acuerdo de Shakira con la justicia, "es una pena"

En días reciente la famosa cantante, Shakira ha estado en boca de todos después de declararse culpable por el delito de fraude en España. La también modelo llegó a un acuerdo con Hacienda para pagar la deuda más un dinero extra y así evitar cualquier riesgo de ir a prisión.

Ante la resolución del caso los abogados de la colombiana concedieron una entrevista en la que aseguraron que "enamorarse" de Gerard Piqué, le había costado a Shakira más de 120 millones de euros. Ahora fue el exfutbolista el que habló sobre la polémica con su expareja.

La mañana de este martes 21 de noviembre el programa matutino "Sale El Sol" compartió las primeras declaraciones que brindó Gerard Piqué después de que su exesposa, Shakira, alcanzara un acuerdo con Hacienda de España por el delito de fraude.

En una plática con Ibai Llanos, el exfutbolista del FC Barcelona y de la Selección de España mandó un fuerte mensaje contra los medios y la propagación de noticias falsas. Aseguró que debería de existir una regulación para la difusión de información.

"Necesitan contenido que sea viral y como aquí nadie se fija si es verdad o no es verdad y aunque no sea verdad, en los medios de comunicación no pasa nada, nadie los penaliza", detalló.