Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 4 al 10 de diciembre, predicciones de salud, dinero y amor

La vidente cubana Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 4 al 10 de diciembre. Consulta las predicciones que tiene para ti en temas de salud, dinero y amor.

ARIES

La carta del Tarot para Aries, el Mago, predice una semana llena de fortuna y transformación emocional. Este es un momento mágico para ajustar tus sentimientos y crecer en todas las áreas de tu vida. El martes será un día destacado, señalando posibles cambios en tu posición laboral y proyectos para el año 2024.

La carta aconseja prestar atención a tu imagen, empezar una dieta y hacer ejercicio para proyectar una imagen positiva durante las próximas festividades. Es el momento de atraer abundancia, saldar deudas pendientes y reinventarte, tanto física como mentalmente. Los números de la suerte son 25 y 30, con colores clave: verde y azul fuerte.

Se destaca la importancia de continuar aprendiendo y cultivando cultura para atraer un amor compatible. Reconoce la tendencia controladora en relaciones pasadas y aconseja liberarse de ese patrón. Tener una pareja es disfrutar y crecer juntos, no controlarse mutuamente. Además, se insta a saldar deudas, renovar tu entorno y mantener una mentalidad abierta para el crecimiento personal.

Se sugiere buscar la compañía de signos compatibles como Capricornio, Leo y Sagitario. Es el momento de intentar de nuevo con Leo y Sagitario, mientras que con Capricornio se destaca la posibilidad de unir fuerzas en el amor. Se recomienda evitar la soledad en Navidad y Año Nuevo, momentos ideales para el perdón, la reconciliación y la unión amorosa.

Las cartas indican la llegada de visitas familiares, señalando una semana de reuniones y recomendando precaución con excesos como el alcohol. Se insta a dejar atrás problemas y personas tóxicas, además de considerar inversiones importantes como la compra o venta de propiedades.

TAURO

La carta de la Estrella augura para los amigos de Tauro una semana enfocada en cerrar proyectos y abrir nuevas oportunidades comerciales. Es un período propicio para el reconocimiento laboral y la oferta de cambios positivos que impulsarán tu crecimiento económico. Esta carta te anima a no temer y a atreverte a realizar cambios positivos en tu vida, los cuales se materializarán sin dificultad.

Tu mejor día será el miércoles. Se vislumbra el pago de una deuda pendiente, por lo que es aconsejable utilizar ese dinero para saldar compromisos financieros y estabilizar tu economía. Continúa invirtiendo en tu educación y capacitación, adquiriendo libros que contribuyan a tu éxito personal. Es importante no aferrarse demasiado a la realidad ni ser excesivamente dramático o drástico contigo mismo y con los demás. La clave está en ser exigente sin llegar al extremo, recordando la importancia de mediar y equilibrar las situaciones.

Los números de la suerte son 01 y 26, y los colores que te potenciarán son el amarillo y el rojo. Estos días te sentirás lleno de vitalidad y energía, lo que te permitirá avanzar hacia nuevas y mejores oportunidades. Se sugiere discreción en cuanto a tus planes, evitando comentarlos para no atraer malas energías. Los signos compatibles para relaciones estables son Cáncer, Virgo y Acuario. Podrían surgir oportunidades para resolver asuntos pendientes con amores del pasado o situaciones relacionadas con divorcios.

La carta del 5 de bastos advierte sobre la importancia de desconfiar en ciertos entornos. No te excedas en la confianza hacia quienes te rodean y mantén la precaución al conocer a nuevas personas.

GÉMINIS

La carta del mundo indica para los amigos de Géminis un momento oportuno para preparar equipaje y visualizar hacia dónde dirigirse en diciembre, enfocándose en crear cosas nuevas y positivas. Este es un periodo para sentir plenitud y crecimiento, pero debes ser selectivo con tus compañías para no perder tanta energía positiva. Podrías experimentar una disminución de energía y suerte en estos días, aunque el lunes será tu mejor día de la semana, trayendo consigo situaciones favorables en el trabajo y cambios en el entorno laboral que te dejarán en una posición igual o mejor, generando mayor abundancia.

Tus números de la suerte son 03 y 04, y los colores que te impulsarán son el rojo y naranja. Esta semana promete un crecimiento total en el ámbito laboral y personal, aumentando tu vitalidad y sanando posibles enfermedades. Experimentarás una conexión especial con la divinidad, sintiendo que tus peticiones son escuchadas casi de inmediato, lo que te brindará nuevas ideas tanto para el trabajo como para expandir tus negocios.

Los signos compatibles para ti serán Escorpio, Acuario y Libra, pudiendo haber propuestas de matrimonio o la llegada de un amor verdadero para Géminis que esté en pareja. También se vislumbra la posibilidad de un embarazo y una plenitud en el ámbito amoroso, algo que siempre buscas. Las cartas indican una llegada de dinero significativa, la oportunidad de viajar y realizar cambios positivos en tu hogar o en aspectos personales.

CÁNCER

La carta de la Templanza transmite un mensaje de calma y armonía para los amigos de Cáncer. El Arcángel Miguel brinda apoyo para superar cualquier problema que puedas estar enfrentando. Como signo de agua, reconoces y sientes profundamente, y a veces el amor puede ser una experiencia dolorosa. Sin embargo, ahora es el momento de valorarte más, amarte a ti mismo y recuperar tu autoconfianza para sanar esas heridas emocionales.

El jueves se presenta como tu día más favorable, y los números de la suerte son el 02 y 20. Los colores predominantes para ti son el blanco y el azul fuerte. Aunque se reconocen tus grandes capacidades y virtudes, es crucial alejarte de las energías negativas, los patrones de pensamiento poco constructivos y las personas tóxicas que te rodean. Aprender a priorizarte te ayudará a crecer.

Los signos de Escorpio, Acuario y Piscis son los más compatibles contigo en este momento. Es el momento de buscar la compatibilidad y construir un hogar con una persona afín. No es necesario ser sumiso en tu relación; es importante expresar tus ideas y condiciones para construir relaciones sentimentales sólidas y constructivas.

Las cartas sugieren que puedas estar llevando rencor del pasado y ser muy sensible últimamente. Se recomienda controlar tus emociones y ser precavido con los chismes que puedan surgir a tu alrededor. Evitar compartir en exceso tu vida personal puede prevenir que otros utilicen esa información en tu contra.

LEO

La carta del Emperador augura para los amigos de Leo un período de fortaleza, dinamismo y poder. Se avecina lo que has estado esperando: más abundancia y estabilidad. Sin embargo, se te aconseja no creer ciegamente en las personas a tu alrededor, ya que algunas podrían mentir o intentar manipularte. Es crucial ser más desconfiado y estar alerta a lo que te dicen y lo que no te dicen.

Tu mejor día será el miércoles, y la semana estará marcada por asuntos laborales. Es probable que algunos compañeros intenten obstaculizarte debido a tu brillantez y crecimiento. Se te recomienda ser cauteloso en tus interacciones: responde solo cuando te pregunten, evita dar opiniones de más y no te involucres en chismes para evitar malentendidos.

Tus números de la suerte son el 16 y 31, y los colores que te influirán positivamente son el naranja y el verde fuerte. Se auguran cambios positivos en tu mentalidad y hábitos alimenticios más saludables. Este es el momento de buscar mejoras económicas, considerar inversiones o negocios adicionales, solicitar un aumento o utilizar el aguinaldo para mejorar tu hogar y tu calidad de vida.

Los signos de Virgo, Sagitario y Aries estarán cerca de Leo, brindándote estabilidad emocional y amorosa. Recuerda que es tiempo de perdón, reconciliación y dejar el pasado atrás, construyendo un futuro mejor. Las cartas sugieren la llegada de un dinero extra, conversaciones sobre cambios laborales en el 2024, e incluso la posibilidad de una cirugía estética o médica que resultará exitosa. Es importante evitar problemas legales y dejar que cada quien resuelva sus asuntos, manteniéndote enfocado en brillar en el 2024.

VIRGO

La carta del Diablo advierte a los amigos de Virgo sobre la presencia de enemigos ocultos y personas chismosas a su alrededor. Esta carta también indica la posibilidad de dinero rápido y fácil, como el pago de deudas o ingresos adicionales. A pesar de esto, es esencial alejarse de personas tóxicas que te impiden avanzar. Recuerda que el Diablo simboliza la necesidad de equilibrar tu carácter, permitiéndote mostrar un poco de fuerza cuando sea necesario y no siempre ser tan complaciente.

Tu mejor día será el lunes, y tus números de la suerte son el 17 y 27. Los colores beneficiosos para ti serán el blanco y el verde fuerte, sugiriendo que esta semana te traerá nuevas iluminaciones y propuestas de trabajo o proyectos. Los signos de Sagitario, Capricornio y Tauro estarán muy en sintonía contigo, hablando de amor, estabilidad y crecimiento. El mensaje es claro: si el amor no te hace feliz, es momento de moverte y buscar lo que te dé verdadera felicidad.

Las cartas también sugieren una semana de reuniones importantes y cambios radicales en tu vida. Es un momento propicio para dejar atrás hábitos perjudiciales y situaciones que ya no te benefician. Finalmente, se enfatiza la importancia de cuidar la salud, especialmente en términos de la presión arterial y la salud ocular y mental.

LIBRA

La carta de la Rueda de la Fortuna predice una semana en la cima para los amigos de Libra. Habrá reuniones con directivos o propietarios en el trabajo, lo que puede resultar en solicitudes exitosas de aumento salarial, bonificaciones o compensaciones. Esta semana estará marcada por mucha actividad y ocupación, especialmente con respecto a tareas escolares y proyectos pendientes. Aunque el tiempo apremia, con organización lograrás concluir lo que resta en el mes.

Es importante cuidar de posibles problemas físicos, como dolores de rodilla o tobillo, para evitar lesiones. Tu mejor día será el jueves, y tus números de la suerte son el 08 y 15. Los colores predominantes serán el plateado y el rojo, instándote a ser constante y perseverante en la consecución de tus objetivos para alcanzar la felicidad.

En el ámbito amoroso, recuerda tu valía y no te conformes con ser la segunda opción. Busca una relación con alguien compatible, posiblemente de Acuario, Aries o Géminis. Eres una persona fuerte y dinámica, siempre ayudando a los demás, pero ahora es momento de permitir que te apoyen a ti también. La recompensa en amor, dinero y trabajo se vislumbra para esta semana.

Las cartas sugieren una llamada telefónica o un nuevo contrato en el horizonte, posiblemente a través de mensajes de WhatsApp, trayendo alegría y felicidad. La carta dos de copas señala posibles problemas familiares, enfermedades o asuntos legales que requieren tu apoyo y guía para aquellos cercanos a ti en busca de felicidad.

ESCORPIO

La carta del Juicio augura una semana significativa para Escorpio, marcada por la organización y el ajuste de situaciones pasadas. Los problemas anteriores se resuelven y los astros se alinean a tu favor. Aprendes la importancia de filtrar lo que compartes, evitando chismes y comentarios negativos, mientras tus números afortunados son el 14 y 22. Los colores que te favorecen son el azul y el amarillo, fomentando una comunicación abierta y sincera con tus seres queridos para alcanzar comprensión y avanzar.

Es esencial cuidar tu salud renal, beber más líquidos y consumir alimentos más saludables. Además, el ejercicio, especialmente caminar, aligerará las tensiones y contribuirá a aliviar problemas de presión arterial alta y el exceso de pensamientos.

Tu día más propicio será el viernes, con una semana laboral de reuniones y organización de eventos próximos, como las posadas y la celebración navideña. La necesidad de orden en tu vida se manifiesta, incluyendo cambios en tu apariencia, hogar y relaciones.

Los signos compatibles para ti son Piscis, Cáncer y Leo, especialmente en asuntos amorosos intensos y duraderos. Aunque los Escorpio suelen ser constantes en sus relaciones, este es un tiempo para entregarse y pensar en formar una familia. La carta tres de oros advierte cuidar el dinero y evitar gastos innecesarios.

SAGITARIO

La carta de la Torre anuncia para los amigos de Sagitario una semana de sorpresas agradables, con regalos, fiestas, celebraciones y reuniones que te hacen sentir renovado y lleno de buena suerte en todos los aspectos. Tu día más favorable será el lunes, marcando una semana laboral productiva aunque podrían surgir desafíos en el ámbito educativo, así que es importante dedicar más tiempo al estudio para tu crecimiento profesional y financiero.

Debes estar alerta a posibles traiciones amorosas o de amigos cercanos, ya que la envidia puede generar comentarios negativos a tus espaldas. Evita perder el sueño por preocupaciones del pasado que no puedes resolver; permite que las cosas fluyan. Esta semana será crucial para terminar los proyectos de este año y prepararte para lo que viene en el 2024. Tus números de la suerte son el 05 y 07, mientras que los colores dominantes para ti son el amarillo, naranja y rojo, que te ayudarán a reinventarte y atraer la buena suerte.

Para los Sagitario en relaciones, aquellos casados pueden estar esperando un embarazo y para los solteros, se avecina una pareja compatible, posiblemente de Libra, Aries o Leo. Es un momento propicio para considerar el matrimonio y formar una familia, construyendo un futuro estable. La suerte te sonríe y puede significar próximos viajes. Las cartas también muestran la presencia del Seis y Siete de Copas, indicando fiestas, reuniones, eventos laborales y sorpresas positivas que te llenarán de alegría.

CAPRICORNIO

El As de Oros marca una semana próspera para los Capricornio. Habrá llegada de dinero, la posibilidad de saldar deudas pendientes, tramitar situaciones de pasaporte o visado, y fluirá la abundancia y la prosperidad económica. Es esencial controlar tu temperamento y tus impulsos, ya que a veces puedes hablar de más y perjudicarte. No todas las oportunidades que se presentan son beneficiosas, analiza detenidamente cada propuesta laboral o de viaje antes de tomar una decisión.

Tu día más favorable será el martes, y tus números de la suerte son el 06 y 19, con posibilidades de golpes de suerte en juegos de lotería. El color predominante será el rojo intenso, que simboliza la pasión y el amarillo. Es un momento para poner pasión en todos los aspectos de tu vida: trabajo, amor, ejercicio, alimentación, entre otros. Dale ese toque apasionado a todo lo que hagas para mejorar tu vida en general.

Es crucial rodearte de personas que te aporten positividad y mantener claros tus objetivos para ser feliz. Eres un sobreviviente de situaciones pasadas, enfermedades, relaciones tóxicas y trabajos perjudiciales, así que saca lo mejor de esas experiencias. Presta atención a las compañías que frecuentas y purifica tu alma. La abundancia está llegando, así que mantén tu enfoque y aspira a una vida mejor.

En el ámbito amoroso, te verás muy compatible con Aries, Tauro y Virgo, buscando estabilidad y una conexión profunda.

ACUARIO

El Sol brilla sobre ti esta semana, Acuario. Es momento de recuperar tu vitalidad y bienestar. Podrás superar enfermedades y sentirte más animado. Con tanto por hacer, enfócate en el trabajo, los proyectos y las reuniones laborales. Administrar tu tiempo será crucial para lograrlo todo, así que organízate para no perder el control. Levantarte temprano y acostarte tarde te permitirá concluir tus tareas pendientes. Este es tu momento para alcanzar tus metas, así que mantén tu enfoque.

Tu día más favorable será el jueves, y tus números de la suerte son el 11 y 28. El color que te guiará será el amarillo y el azul intenso. La carta del delfín enfatiza la importancia de ser consciente de tus acciones y decisiones. Tienes la tendencia a ser pensante, pero debes ser más consciente de lo que te beneficia y perjudica en la vida. Este es un momento para madurar, respirar ante los impulsos y mantener la calma. Deja atrás rencores y enojos para elevar sentimientos puros como el amor, la esperanza y la fe.

En el ámbito amoroso, se avecina un amor muy compatible, posiblemente de Tauro, Géminis o Libra. Estos signos serán cercanos para ti y hablarán de estabilidad, compromiso e incluso la posibilidad de casamiento o formar una familia. Si estás divorciado, es hora de rehacer tu vida. Si estás en una relación, es el momento de comprender a tu pareja y no caer en conflictos innecesarios.

En el trabajo, una propuesta de ascenso o cambio de responsabilidades está en el horizonte. La carta Dos de Espadas te advierte sobre no pelear por pelear y encontrar la paz interior. Una sorpresa relacionada con juegos de azar o lotería podría ayudarte a saldar deudas del pasado. Es hora de tomar decisiones maduras y enfocarte en tu bienestar físico y mental.

PISCIS

Este es un tiempo de madurez para ti, Piscis. Es momento de dejar ir lo que ya pasó y avanzar hacia adelante. Reconoce tu valía como persona, no necesitas estar detrás de nada ni nadie. Si un trabajo no te satisface, busca el cambio necesario. Si una relación es tóxica, muévete hacia adelante. Esta semana, una oportunidad laboral en una empresa extranjera podría surgir, y los amores más compatibles están en el horizonte.

Será una semana llena de reuniones, conocer gente nueva, ejercitarte y aprender inglés. Llena esos espacios que las personas del pasado han dejado vacíos en tu vida. Dedica tiempo para ti mismo, no des todo tu tiempo a los demás, así evitarás sentirte perdido cuando ellos se vayan. El lunes será un día especial para ti, con una revelación divina que te acompañará toda la semana.

Tus números mágicos esta semana serán el 09 y 23, y los colores que te guiarán serán el amarillo y el verde. Te esperan momentos mágicos, oportunidades laborales y amorosas, así como un cambio positivo y transformador. Aprende a ser más reservado con tus asuntos personales y sé consciente de tus acciones para tu crecimiento.

Recibirás la alegría de una nueva mascota y estarás rodeado de signos como Acuario, Cáncer y Escorpión, que te hablarán de estabilidad amorosa y verdaderas propuestas de amor. La fiesta de Navidad te espera y podrás organizar las posadas, mostrando tu talento organizativo. Tu ángel guardián estará cerca en momentos melancólicos; no te detengas, mira hacia un futuro mejor. Este mes de diciembre será bendecido en todos los sentidos y te permitirá formar cosas que promoverán tu crecimiento económico y personal.