Los signos zodiacales que conocerán a una persona muy especial HOY 29 de diciembre, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 29 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados en el amor Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, relájate y deja de darle vueltas al tema laboral, porque las cosas están funcionando de maravilla para ti.

Un hecho importante acaba de ocurrir y te favorecerá un montón en tu progreso diario en el trabajo! Así que no te agobies con esos cambios que tenías en mente, ya no los necesitas.

Es momento de enfocarte en tus seres queridos, que te están echando de menos. Tienes oportunidades de establecer nuevos contactos, incluyendo a alguien con quien la pasarías fenomenal a diario.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, prepárate para vivir un día espectacular, porque hoy está destinado a ser magnífico para ti. Si estás soltera, ojo, que puede ser el momento perfecto para encontrar el amor.

Vas a conocer gente nueva que te abrirá un mundo de posibilidades a diario. Presta atención a las conversaciones, porque lo que escuches será tu fuente de inspiración en los días que vienen.

Es posible que alguien que no te aprecia haga un comentario que te hiera, pero no dejes que eso te afecte, ponte la coraza.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no solo pienses en cosas materiales, los regalos valiosos a veces son intangibles: un buen consejo, una declaración de amor, un gesto de un amigo o la visita de alguien querido al que no ves desde hace tiempo.

Aprecia cada uno de estos regalos, que tienen un valor enorme. En el amor, si estabas conociendo a alguien y de repente desaparece, no te preocupes. Mejor así, porque esa persona no era la adecuada para ti.

Cuando una puerta se cierra, es señal de que algo mejor te espera. A disfrutar del día, que las sorpresas positivas están a la vuelta de la esquina.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no dejes que esos complejos te amarguen, Cáncer, tu dedicación y atención al detalle son muy apreciadas.

Hoy es perfecto para revisar esos cursos que te gustaría seguir. No los veas como un gasto, sino como una inversión en tu crecimiento personal. ¡

Vienen días de mucha reflexión y tristezas al recordar a quién ya se fue, aprende a vivir de los bellos recuerdos y no martirizarte con lo que ya no existe.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en el trabajo, parece que estás en una batalla constante y hay algo que te preocupa.

En unos días tendrás una reunión con competidores directos. Escucha bien lo que tienen que decir, porque, como dicen, quién domina una conversación no es el que habla, sino el que escucha.

Activa ese chip de rapidez mental que tienes y expón con claridad tus argumentos. Mantén ese espíritu de lucha que te caracteriza, Leo. A diario, es mejor mantener una actitud positiva y presentar batalla.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tienes ese poder de lucha innato, ¡así que pelea un poco más. Sabes perfectamente cómo superar estos desafíos, aunque a veces se te olvide.

Haz una reflexión y date cuenta de todas las veces que has salido victoriosa de situaciones así. No dejes que otros se salgan con la suya,

Tu pareja estará un poco baja de moral hoy, así que será tu momento de brillar. Anímate y derrocha esa energía positiva que llevas dentro, como sueles hacer a diario. Todos te están esperando para levantar el ánimo.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, hoy toca estar atenta al móvil, no dejes mensajes o llamadas sin responder.

Una persona quiere hablar contigo sobre algo que te interesa mucho y puede ser de gran ayuda, no te lo pierdas, responde en cuanto puedas.

Presta atención a esas señales que indican actividades que has dejado de hacer y que deberías retomar. Prepárate desde hoy para el trabajo que viene en esta semana o incluso al inicio del nuevo año.

Tus habilidades sociales y tu creatividad brillarán a diario. Este es tu momento, y las oportunidades están a la vuelta de la esquina.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, hoy puede que recibas una noticia que te golpee un poco: esa persona especial que te ilusiona diariamente podría verte más como una amiga que como pareja.

Reorganiza, redecora y prepárate para el nuevo año con energías renovadas. Puede que tengas que soltar algunos billetitos, pero créeme, será un gasto que disfrutarás mucho, así que ¡anímate! a veces, las mejores cosas surgen cuando menos te lo esperas.

Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar accidentes.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, buenas noticias: estás en una etapa excelente en todos los aspectos de tu vida.

En el amor, puede que conozcas a alguien que cambie tu vida, los astros te lo dicen. Si ya tienes pareja, prepárate porque la pasión se desbordará. Es el momento perfecto para planear ese viajecito que llevas en mente desde hace tiempo. ¿P

Habla con tu amor, elijan juntos el destino. No creas que necesitas un presupuesto gigante, a veces los planes más sencillos son los que más disfrutamos.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hoy es el día perfecto para ir más allá de los comentarios superficiales en tu relación. Si estás conociendo a alguien especial, aprovecha para descubrir más sobre sus gustos, familia y amigos.

Sorpresas pueden surgir, pero tranquilo, no te lances con preguntas directas. Si hay algo que no ves claro, sé diplomático al expresarlo.

La idea es decidir juntos el futuro de la relación. Estás en una etapa astral auspiciada para el amor, así que las sorpresas podrían ser positivas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, hoy puede sentirse un poco como si tus asuntos decidieran tomar un respiro, y eso puede generarte impaciencia. No te preocupes, este pequeño frenazo pasará pronto.

Tómatelo con calma, disfruta del proceso y adopta otro ritmo. En el terreno sentimental, las cosas también podrían ir a paso lento, como si el tiempo se detuviera.

Pon un poquito más de esfuerzo a diario y no decaigas. Este no es el momento para venirse abajo. Reconoce todo lo que has dado, pero plantéate si has dado realmente todo lo que puedes.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, hoy toca echarle una mano a esa persona especial que está pasando por un mal momento.

Aunque no haya dicho nada, asegúrate de estar ahí para ella, tanto emocional como físicamente. Juntos pueden salir adelante, ya no solo en el tema del corazón, sino también en el trabajo y las finanzas.

La conexión que comparten tiene un potencial increíble, así que exprímela al máximo. Y, por si fuera poco, en el trabajo se atisban noticias buenas para ti.