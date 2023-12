Toma asiento antes de saber la única raza de perro que no ladra

En muchas ciudades hay perros que ladran insistentemente y que son una pesadilla para los vecinos. Estén solos en un piso o al jardín de una casa, hay razas que por cualquier pequeño detalle comienzan a emitir sonidos molestos. Sin embargo, existe, algunos canes que no molesta en absoluto.

Es importante mencionar que los perros ladran por diferentes motivos. Entre ellos, hay que mencionar: alegría, estrés, aburrimiento, alerta y posesión. Sin embargo la raza basenji, una de las más antiguas, no emite ladridos. Vale destacar que no pueda ladrar no es sinónimo que sean mudos. Sin embargo, se comunica mediante una especie de risa que hay que interpretar como su peculiar forma de expresarse.

El basenji pertenece a una raza muy antigua de perros.

Fuente: Pinterest

Características de los Basenji

La singularidad de los basenji, raza originaria del este de África, tiene una explicación física. La ausencia de ladridos se debe tanto a la posición de su laringe como a la estructura de sus cuerdas vocales, más estrechas y planas que las de cualquier otro perro. De espíritu intranquilo y juguetón, son excelentes compañeros de niños y buenas mascotas, contentas de complacer a sus dueños.

El basenji es de tamaño mediano, posee pelo corto y sedoso y presenta tres colores en combinación con el blanco: negro, castaño y atigrado. Es un buen perro de compañía ya que pierde poco pelaje y no suele desprender mal olor, a pesar que no le gusta el agua, aunque se esmera en el auto aseo al estilo de los gatos.

Esta raza de perros es inteligente y curiosa. Fuente: Pinterest

Aunque es una raza inteligente y curiosa, el basenji prefiere actividades que estimulen su mente en lugar de un ejercicio físico intenso. Este perro no tiene requerimientos específicos más allá de las recomendaciones de un veterinario. Sin embargo, debido a su espíritu independiente, es importante prestar especial atención cuando se le lleva suelto durante los paseos.