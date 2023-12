Los 5 videos musicales que debieron ser un rotundo éxito en su momento y que probablemente no has visto

Los artistas recurren a historias, recopilaciones de sus conciertos, animaciones digitales y otra variedad de ideas para que sus videos musicales capten la atención de los fanáticos en el primer momento que pulsan el botón de reproducir.

Debido a que la industria se encuentra saturada de proyectos y sencillos, es común que pasen desapercibidos videos de excelente calidad, cuya producción es digna de ser reconocida por la audiencia, esto pese a que no hayan llegado a cientos de millones de visualizaciones.

MTV suele ser uno de los medios preferidos para conocer nuevas piezas audiovisuales, aunque está enfocado en aquellas producciones que se encuentran en las listas de playlists más reproducidas del momento, y esto sucede con una gran cantidad de canales enfocados en videos musicales.

En este sentido, para numerosos amantes de la música encontrar una nueva canción favorita, en compañía de un innovador video, es un momento especial. Por esto, compartiremos joyas escondidas que debieron haber tenido un rotundo éxito en el momento de su lanzamiento.

De un amor manipulador, a una crítica hacia el colonialismo

A primera instancia, Intruders (intrusos), interpretado por la compositora canadiense Jessie Reyez, parece ser una canción de un amor manipulador. Sin embargo, cuando fue el lanzamiento del video, el público interpretó un mensaje completamente distinto.

En el videoclip se puede observar como Jessie se encuentra en una isla, la cual está conformada por el cuerpo de un hombre. Conforme avanza la melodía, la cantautora expresa que este amante, o en su defecto, esta tierra, le pertenece tan solo a ella, por lo que hará todo lo posible para que esté intacta de cualquier “intruso”.

Los días pasan y la mujer disfruta su estadía en el hombre flotante. No obstante, su paz se ve súbitamente interrumpida. Durante una tarde despejada, los dos amantes se encuentran tomando el sol, cuando una flotilla de barcos se aproxima desde el mar abierto y comienza a atacar al hombre-isla. Furiosa, Jessie toma sus armas y embiste contra los atacantes, quienes están caracterizados como conquistadores españoles.

“Te escribí una canción de amor, de guerra,

Te la cantaré cuando los barcos vengan.

Moriría por mi estado, amor en mis venas.

Tú eres mi reino”, entona la canción.

Tras el lanzamiento del video, la interpretación se transformó en una canción sobre la brutalidad con la que el colonialismo llegó a explotar las tierras de los indígenas. Al final de la invasión, cuando la mujer logra exterminar a las conquistadoras, se puede observar que todo fue en vano, ya que su amante está tan malherido que comienza a desangrarse y hundirse en la vastedad del mar.

Jessie Reyez es un talento emergente en el R&B

FOTO: Especial

Los ojos de mamá, el móvil poético más conmovedor

METTE alcanzó el reconocimiento como bailarina profesional cuando participó en el video de Rihanna y N.E.R.D, “Lemon” pero los escuchas no sabían que ella tenía su propio espectro creativo esperando a ser explotado.

Con la publicación de “Mamma´s Eyes”, demostró que tenía lo necesario para conmover hasta al más indiferente, y lanzó uno de los videos más cautivadores de 2023.

METTE inició su carrera como bailarina, pero logró posicionarse como artista

FOTO: Especial

“Ojos de Mamá” es el sencillo principal de su álbum debut, “METTENARRATIVE”, en el que finalmente emerge su personalidad musical, esto después de posponerlo por varios años y refugiarse en la danza, un arte al que estaba más acostumbrada.

Después de la confinación por la emergencia sanitaria del Covid-19, METTE pasó 18 meses sin ver a su madre, lo que la llevó a cuestionarse sobre la importancia de sus lazos maternos y el impacto que representa llegar a tu hogar y verte reflejado en los ojos de tu madre.

La mala racha también se convierte en arte

Desafortunadamente, el video de Vic Mensa no reunió la cantidad de visitas que merecía. Con una historia similar a la de “Groundhog Day”, aquella película en la que narra cómo un hombre debe vivir el mismo día incontables veces, el video de Down on My Luck logró ejecutar la idea en tan solo 3 minutos y medio. El título de la canción, traducido en español, se refiere a tener una “mala racha”, y plasma ingeniosamente esta experiencia.

Al principio, luce como el típico video en el que el artista pasa una noche inolvidable en compañía de mujeres y una excesiva cantidad de alcohol, pero pronto se demuestra al espectador que hay un giro.

Mientras se encuentra disfrutando de la noche ideal, Vic trata de llegar a su hogar intacto de cualquier mala experiencia, pero diversos obstáculos se presentan en su camino, aunque tiene una ventaja, el tiempo se repite una y otra vez.

Conforme se repite su noche, aprende qué es lo que debe hacer para no estropear su salida, hasta que finalmente logra salir del establecimiento sin ningún problema.

Una joya de Michael Jackson que merecía aún más

Michael Jackson ha sido coronado por distintos medios como el artista con el video musical más importante de la historia, “Thriller”. Aún así, hasta el mismo “Rey del Pop” tiene un par de joyas escondidas, entre ellas, Scream.

Michael Jackson es reconocido por su amplio catálogo y sus innumerables éxitos musicales

FOTO: Especial

Pese a que fue reconocido por los MTV Video Awards, es justo considerar que no tuvo el impacto que se tenía contemplado, ya que tuvo un presupuesto de siete millones de dólares, e incluso tiene el Récord Guinness como el video musical más costoso de la historia. ¿La razón de su alto presupuesto? consiguió una cámara de antigravedad para realizar acrobacias mientras cantaba junto a su hermana, Janet Jackson, quien por cierto, también hace lo suyo durante la canción.

La extraña adolescencia en los suburbios

Una adolescencia cruda e incierta en los suburbios fue la que vivieron dos de los integrantes de Arcade Fire, quienes plasmaron sus experiencias a través de su álbum "The Suburbs" publicado en 2010, en el cual profundizaron sobre sus amistades perdidas a lo largo de los años, la fidelidad, los conflictos políticos y el porvenir.

Con su canción homónima, la banda arranca su álbum, ganador del Grammy "Álbum del año", con una sincera carta a aquel lugar que se sentía desolado pero era recompuesto por los compañeros de la infancia.

Arcade Fire

FOTO: Especial

Este video tiene una pesada carga nostálgica, y te hará recordar los buenos tiempos cuando tu única preocupación era saber a qué hora saldrías a recorrer el vecindario en bicicleta junto a tus inseparables colegas.