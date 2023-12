Elena Poniatowska sobre la muerte de Cristina Pacheco: "La voy a recordar como la periodista más activa"

Este jueves 21 de diciembre se ha tornado un día muy triste para la televisión mexicana, luego de darse a conocer el fallecimiento de la entrañable periodista Cristina Pacheco, a sus 82 años de edad. La noticia fue dada a conocer por su hija Laura Emilia Pacheco en su perfil de Facebook.

Ante esta noticia, políticos, escritores y personalidades de la televisión han expresado sus condolencias. La periodista Elena Poniatowska, en entrevista con Lupita Juárez para el Heraldo Media Group, lamentó su muerte y aseguró que saberlo fue un verdadero "golpe a la mandíbula".

Elena aseguró que Cristina era una mujer con gran amor al trabajo. Foto: Especial

Sigue leyendo:

Cristina Pacheco y la última lucha que no venció: así se despidió la conductora de "Aquí nos tocó vivir"

Claudia Sheinbaum lamenta la muerte de Cristina Pacheco

La escritora y activista de origen francés con nacionalidad mexicana, aseguró que Cristina siempre fue una extraordinaria compañera de José Emilio Pacheco, así como una madre extraordinaria de sus dos hijas, Laura Emilia y Cecilia. Describió que se conocieron en los pasillos de los periódicos y cuando murió el escritor de "Las Batallas en el desierto", la conductora de Canal Once le envió un ramo muy bonito de rosas, debido a que ella se encargó del discurso de despedida.

"Siempre fue conmigo muy afectuosa de mandarme flores especiales que nadie más me ha mandado", manifestó.

De acuerdo con Poniatowska, quien ha escrito libros como "La piel del cielo", "Hasta no verte Jesús Mío" y "La noche de Tlatelolco: Testimonios de historia oral", lo que más valoraba de Cristina Pacheco era su tenacidad, su puntualidad y su amor al trabajo.

"Esto me parece un golpazo, porque ella estaba todo el tiempo trabajando, iba mucho al Politécnico, era una mujer que no paraba. No la imaginabas jamás inmóvil en un ataúd", indicó.