Descubre 7 cosas que debe saber todo hombre con canas en el cabello

Las canas aparecen ya que el cabello está compuesto, entre otros elementos, por un pigmento que le da su color: la melanina. Según el tipo de melanina que nos haya adjudicado la genética, tendremos el pelo negro, castaño, rubio o pelirrojo. Cuando llegamos a cierta edad, no antes de los 26, normalmente, algunos cabellos pierden el pigmento de color y se vuelven blancos.

Si eres hombre y quieres saber más cosas sobre este fenómeno, más relacionado con la edad que con la sabiduría. ¡Aquí tienes las respuestas a los 7 consejos y preguntas más frecuentes sobre las canas en los hombres! Vamos a ver de que se trata.

Canas hombre. Fuente: Pinterest.

7 preguntas más frecuentes sobre las canas

1. ¿Cuándo empiezan a salir?

El efecto canas a partir de los 26 años, aproximadamente, empezamos a envejecer. Suena fuerte, ¿no? Sin embargo, no lo vamos a notar tan pronto, sino unos años más tarde, más o menos en función de nuestra genética y, por supuesto, de nuestro estilo de vida. Principalmente, nuestra alimentación, aunque también influyen otros factores, como algunas enfermedades, la toma de ciertos medicamentos, etc.

2. ¿Salen más por el estrés?

En general, se trata de un mito, y no necesariamente el estrés es la causa de la aparición de las canas en los hombres. No obstante, si las canas aparecen súbitamente y con rapidez, podría tener algo que ver. Estudios recientes de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) han demostrado que el cabello que se vuelve blanco rápidamente podría estar relacionado con el estrés prolongado.

3. ¿Si te arrancas una cana, "te salen siete"?

No, se trata de una leyenda muy arraigada en la cultura popular. No es cierto que si nos arrancamos una cana salgan más. De todos modos, debes saber que no conviene que te arranques pelos de la cabeza de forma voluntaria, ya sean blancos o negros: podrías provocar un traumatismo en el folículo piloso que hiciese que no volviera a crecer otro pelo ahí.

Canas hombre. Fuente: Pinterest.

4. ¿Afectan igual a los hombres y a las mujeres?

En general, suelen aparecer antes en las mujeres que en los hombres. Por supuesto, se trata de una generalidad, puesto que ya hemos visto que factores como la raza, el estrés, la alimentación, etc. también ejercen su influencia.

5. ¿Si te salen canas no te quedarás calvo?

No, es otro mito popular relacionado con el cabello. El dicho popular "el que canea no calvea" carece de fundamento científico. El pelo canoso es más grueso y fuerte que el del color original, pero esto no significa que no vaya a caerse, si se tiene que caer.



6. ¿Afectan igual a todas las razas y todos los colores de pelo?

No, el factor de la raza a la que pertencemos sí determina la precocidad en cuanto a la aparición de las canas. Sin ir más lejos, la raza blanca es la que se ve más afectada por la aparición de canas a una edad más temprana, seguida de la raza asiática y, por último, la raza negra, que es la más tardía en ver cabellos blancos de forma generalizada (no suelen aparecer hasta los 45-50 años).

7. ¿Cómo se pueden prevenir las canas a través de la alimentación?

La aparición de canas precoz se puede retrasar parcialmente a través de la alimentación, aunque el condicionante genético determinará su aparición más tarde o más temprano. Ante esto, no hay nada que hacer. Los nutrientes que previenen la aparición temprana de cabellos blancos son el hierro, el zinc, el cobre y la vitamina B1, la vitamina B2 y la vitamina D, principalmente. En particular, el zinc y la vitamina D3.

