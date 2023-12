Descubre los retocadores de raíces ideales para aplicar en tu cabello

Lo de las canas es una tortura para muchas personas y más a una corta edad. Últimamente se ha escuchado esa frase por encima de lo normal y no es que no queramos abrazarlas o lanzarnos a por un buen Grey Blending. Si todos en el fondo todas queremos ser la Reina Letizia en esos días en los que esas canas la elevan a la gloria. A ella y a su autoestima, su confianza y su seguridad.

Por lo general nos abrazamos a los tintes una vez que vemos que ese cabello blanco comenzó a parecer. Especialmente en el día D, con esa cita o evento que te ha vuelto a pillar sin pasar por peluquería. Ese momento en el que el tiempo deja de existir y sólo tienes unos minutos para retocarte o convertirte en la reina Letizia.

Canas. Fuente: Especial Heraldo.

Cómo funciona el retocador de raíces

Para empezar a entender este producto para las canas, tienes que saber que un retocador de raíces no sustituye a tu tinte. Que es más bien una especie de champú seco que camufla las canas hasta que vuelves a lavarte el pelo. No es un champú seco, pero seguro que nos entiendes si te ha pillado el toro y no has podido lavarte el pelo para otra de esas citas sorpresa.

Los retocadores de raíces que reemplazan a los tintes convencionales que podemos encontrar en cualquier tienda, funcionan depositando pigmento sobre la fibra del cabello. Eso de “depositar” y no penetrar en la fibra es lo que marca la diferencia con un tinte y la razón por la que se va con el lavado.

Canas. Fuente: Pinterest.

Qué tipos de retocadores existen

Para eliminar las canas de raíz en el mercado, los más comunes son los retocadores de raíces en formato spray -que te recordarán seguramente al modo de uso de un champú en seco- y los retocadores de raíces en formato polvo. Estos últimos puede que te parezcan y recuerden a los maquillajes de cejas. Pero también vas a encontrar algunos en forma de gupillón, como una máscara de pestañas e incluso en forma de "labial" cremoso.

