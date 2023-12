5 canciones para manifestar belleza y confianza antes de que acabe el 2023

El 2023 está apunto de terminar y con él se van todo lo malo que pudiste haber vivido, esas traiciones, derrotas y las malas vibras, es por eso que deberás comenzar a renovar tus energías y pasar los últimos días del 2023 e iniciar el 2024 con una actitud completamente renovada, tanto que nadie pueda recordar aquella persona que fuiste los últimos 12 meses.

Con esta nueva energía también vendrá incluído ese glow up que estabas esperando, pues en esta nota te enseñaremos a manifestar tu belleza y confianza con solo escuchar canciones.

Sigue leyendo:

Pide belleza que el universo te la dará.

Foto: Pixabay

¿Qué canciones manifiestan la belleza y confianza?

Uno de los placeres de los seres humanos es escuchar música y disfrutar grandes momentos acompañados de una buena canción, es por eso que no encontramos una mejor forma que le pidas al universo todo eso que quieres a través de un grandioso tema.

Peso eso sí, no solo es escuchar música por escucharla, deberás estar bien consciente de lo que quieres manifestar, así que deja atrás todos esos temas que te ponen triste o que hablan de un mal amor, recuerda que debes tener cuidado con lo que pides pues Dios y la vida siempre nos lo dan.

Aprende a manifestar con canciones.

Foto: Pixabay

Así que ponte en la mejor actitud, y comienza a escuchar las siguientes canciones pues tu belleza y confianza aumentarán. Como consejo podrías escucharlas mientras te maquillas y cierra este magnífico momento con unas gotas de perfume que te hagan sentir coqueta y segura, recuerda que la actitud lo es todo en la vida.

Eternamente bella- Alejandra Guzmán

Este tema es un clásico, ponlo a todo volumen y cantala hasta que no tengas duda que la más bella eres tu, sus frases poderosas harán que entres en una actitud de coquetería nata.

Guapa- Becky G

También puedes manifestar al ritmo de la música urbana, y este tema de Becky G hará que tu autoestima esté por los cielos, y es que cada frase que canta la nacida en California hace un llamado al universo para que tu seguridad aumenta y no dejes que nada ni nadie te haga sentir que no vales.

Ojo x ojo- kenia Os

Si fuiste víctima de un mal amor, no te preocupes que el karma siempre hará de las suyas y con esta canción manifestarás ponerte mucho más bella, pero sobre todo tu actitud y confianza aumentarán al cien por ciento, pues esta canción no solo atrae el glow up, sino también la riqueza pues en una parte dice que “todo lo que toca es oro”.

When i grow up- The Pussy Cats Dolls

Uno de los éxitos del año 2008 harán que manifiestes riqueza, sensualidad, belleza, fama y mucha pero mucha confianza, sin duda el poder de esta canción hará que tu glow up se eleve inmediatamente, así que si la quieres escuchar todo el día, está bien.