Canciones que mi abuelito me enseñó, ¿cuántas conoces?

Los abuelos se pueden considerar como las segundas figuras paternales para muchos niños, sobre todo los que nacieron en los años 90s, ya que algunos cuidaron de sus nietos durante su infancia, iban por ellos al escuela, se quedaban en casa o los domingos la familia se reunía en sus casas.

También son conocidos por compartir recetas familiares, conocimientos que se van heredando de generación en generación como algún oficio, también se acostumbraba a dar "domingos" en dinero o en dulces a cada nieto. Por ello, son los integrantes de la familia más consentidos y recordados por todos.

Algunos se criaron mayormente con sus abuelos, por lo que recuerdan las historias que contaban, los aprendizajes que nos dieron, incluso la música que solíamos escuchar, como la famosa estación "Fonógrafo". Es así que se ha hecho popular un nuevo trend en TikTok que nos recuerdan a los que ya no están, a los que siguen vivos y a los que nunca deberían de faltar.

El trend que recuerda con cariño a los abuelitos

En TikTok se ha viralizado el contenido que despierta la nostalgia y que a más de uno le saca una lágrima, ya sea con videos de perritos, abuelitos o aquellos clips de personas ajenas a nosotros donde muestran historias de superación, lucha contra alguna enfermedad entre otros. El más reciente trend es sobre las canciones que aprendimos de nuestros abuelitos y más de uno ha compartido el repertorio musical que llegó a escuchar de ellos.

Los Panchos

Es uno de los grupos más conocidos por chicos y grandes, pues más de uno ha escuchado sus canciones como "Sin Ti". El trío es uno de los tríos que no puede faltar en la colección de vinilos de tu abuelito.

Pedro Infante

Sin duda es otro de los artistas más reconocidos por chicos y grandes, sobre todo por la época en la que vivió, donde varios de nuestros abuelitos eran jóvenes y fue la música con la que crecieron.

Javier Solís

Otro de los íconos de la música ranchera que no puede faltar en la colección de canciones de nuestros abuelitos, también están canciones de The Beatles, entre otros y canciones de danzón o de rock and roll.