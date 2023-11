"Ni siquiera han desarrollado su coche": Lewis Hamilton preocupado por la ausencia de Checo Pérez y Verstappen en la Formula 1

La Formula 1 terminó su temporada en el que el equipo de Red Bull que está conformado por Sergio Pérez y Max Verstappen se llevó todos los premios. Fue así que el equipo de Austria ganó el campeonato de constructores por segundo año seguido y el holandés ganó el título de pilotos siendo tricampeón, Checo como subcampeón y el primer mexicano en hacerlo.

Lewis Hamilton se siente molesto por lo cambios que no hay en Red Bull Foto: Especial

¿Por qué Lewis Hamilton está preocupado por Red Bull?

Luego de su competencia en Abu Dabi, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Lewis Hamilton reiteró su preocupación luego del dominio de la escudería de bebidas energéticas, esto cuando el piloto de Mercedes Benz explicó que sus dos rivales no han tocado el vehículo de un pasajero desde agosto.

Acusó además que se han ahorrado meses de trabajo y dinero para invertir en el monoplaza en 2024, con el objetivo de obtener un margen de ventaja en cada carrera. No obstante, señaló que no fue un gran año en general, y no ha habido mucho que llevarse del año, además de haber sobrevivido.

"Que Red Bull gane por 17 segundos al final, y ni siquiera han desarrollado su coche desde agosto. Eso sí que es preocupante. Hemos aprendido mucho sobre el coche. Ahora sólo depende del equipo. Saben lo que tienen que hacer. Ya veremos si lo conseguimos o no, dijo el corredor.

Checo Pérez no ha modificado el monoplaza Foto: Especial

El siete veces campeón del mundo agregó al medio Sky Sports que a Red Bull le ha tocado su hora y podrían alargar su dominio hasta 2026, lo que supone su ventaja a menos que otros equipos "den con la tecla, esto seguirá así".

¿Cómo quedó Red Bull en la temporada 2023 de la F1?

El equipo que dirige Christian Horner ha tenido una excelente temporada en la hisporia de la Formula 1 con Max Verstappen al frente y Checo Pérez secundando y asegurando el subcampeonato.Por ello a continuación d