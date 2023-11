VIDEO: Niña hace llorar a todo TikTok al interpretar canción de Mon Laferte, así rompió en llanto al reencontrarse con su papá

En las últimas horas, se ha hecho viral el video de una niña cantando en una presentación escolar. La pequeña entona “Pa’, dónde se fue” de la cantante y compositora chilena, Mon Laferte, sin embargo, el clip ha causado sensación entre los internautas debido a que aseguran, la pequeña no solo domina el escenario, cautivó a miles por un hecho que nadie esperaba que ocurriera.

De acuerdo con la usuaria de Tiktok que subió la grabación, @dayannpeython, la niña tenía un buen tiempo sin saber nada de su padre, quien supuestamente asistió al evento de manera sorpresiva. En cuanto la pequeña se dio cuenta de su presencia, rompió en llanto y no pudo seguir cantando.

La pequeña no pudo cantar más, pues fue le ganó el sentimiento. Foto: captura de pantalla

Es de relevancia la canción que la niña interpretó, porque además de tener notas difíciles, las cuales cantó con facilidad y soltura para la edad que tiene, aborda el tema de un padre ausente durante la crianza de una mujer, basada en la experiencia de Mon Laferte.

“Tiene voz de grande”; “No hay parte dos amigo, ya no pudo cantar porque le agarró el sentimiento y estaba llorando”; “Esa niña tiene talento y en la nota que canta es muy difícil”; “Yo me acuerdo que mi papá nunca fue a mis presentaciones, la única vez que fue, entró, me vio, y se fue”; “Tan pequeñita y el sentimiento es tan grande, esa herida sanará, no es su culpa ni de ninguna de nosotras que no tuvimos la suerte”, son solo algunos de los comentarios por parte de usuarios que se han identificado con la historia audiovisual que hasta el momento suma más de 22 millones de reproducciones.

Mon Laferte: ¿Qué significa la letra de “Pa’, dónde se fue”?

En una entrevista con los 40.com, se le preguntó a Mon Laferte sobre el proceso de composición de esta canción, en la que utiliza una variedad de estilos musicales, incluyendo el folclore, género que su padre solía escuchar con ella, y música popular que formaba parte del legado cultural transmitido por su abuelita.

En varias entrevistas, la reconocida cantautora chilena ha compartido que el divorcio de sus padres cuando era muy joven fue un golpe muy duro que la marcó para siempre. Sin embargo, fue hasta el 2017 que decidió lanzar "Pa’ dónde se fue", en la que relata cómo vivió esta etapa y las secuelas que le dejó.