Romina Marcos: Una mujer que se retrata a través de su música y está en constante cambio

Como parte del proyecto Mujeres Innovadoras de Google en alianza con El Heraldo de México, Romina Marcos nos compartió su historia como cantante, las luchas a las que se ha enfrentado como mujer, su visión de la sociedad, su inspiración y los aprendizajes que ha tenido a través de su carrera.

La joven cantante, compositora y actriz es una apasionada por el arte, además de una figura pública en redes sociales. "Toda la vida estuve rodada de arte, baile, canto y actuación, crecí con eso...", dijo en entrevista. Romina, hija de Niurka Marcos y media hermana de Emilio Osorio, se sinceró sobre sí misma siendo mujer, lo que ha logrado y lo que ha enfrentado.

Como parte de "Mujeres Innovadoras", Romina Marcos nos compartió algunas historias de éxito que ha tenido gracias a su música, pero también los retos a los que se ha enfrentado en su papel como mujer.

Sobre quién es Romina Marcos, la joven cantautora asegura que "es una pregunta que nos hace limitarnos... estamos en constante proceso de cambio como todo ser humano. No te puedo decir quién soy exactamente", explicó, pues asegura que un día está de cierto modo y al siguiente no.

Sobre su mayor reto, Romina Marcos nos dice que la vida le ha enseñado a aprender de los fracasos y de uno mismo, pero confiesa que aún tiene miedo de otras cosas. Además, la joven se enfrentó a un momento muy difícil como fue la enfermedad del herpes zóster, que considera uno de los momentos más fuertes que ha tenido en su vida.

Me ha afectado mucho que me comparan con mi madre... el físico, el cuerpo... no se por qué