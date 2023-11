¿Eres fan de Kanye West? escucha a estos 3 artistas con un estilo similar al de “Yeezy”

Desde un principio, Kanye West confiaba en que su aterrizaje en la industria musical supondría un hito tanto para el Hip-Hop como para la escena en general. Conocido en las redes como un personaje excéntrico, “Ye” se ha llegado a comparar con Steve Jobs y con Michael Jordan, afirmando en todo momento que su aportación cultural no tiene parangón.

Pese a que sus polémicas declaraciones siempre lo han puesto en el ojo del huracán, su versatilidad y originalidad al frente del micrófono, así como todas las barreras que ha roto como productor, lo han colocado como uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas.

Sus producciones abarcan el soul, funk, pop, electrónica, e incluso gospel, por lo que el estadounidense nunca se ha limitado a una sola corriente de expresión, puesto que también ha incursionado en la industria de la moda.

Kanye West ha sido una figura influyente en la música contemporánea

FOTO: Especial

Para muchos de sus fanáticos, su estilo es incomparable. Desde la introducción de un Hip-Hop más arriesgado y diverso con el lanzamiento de “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, hasta las excéntricas letras de “Yeezus”, en el que aseguraba que la esclavitud de los afroamericanos había evolucionado a una dependencia material, “Ye” siempre ha tenido con qué defenderse como representante del género.

Sin embargo, hay artistas que no se quedan atrás y también han aportado al Hip-Hop su tinte alternativo y experimental, con conceptos que no suelen manejarse en los hits más reconocidos. A continuación, están los talentos que han diversificado sus habilidades a niveles admirables.

Childish Gambino, un talento multifacético

Childish Gambino también conocido como “Donald Glover”, es el ejemplo perfecto de un talento multifacético. Su incursión en el rap, la actuación y el guionismo para series de comedia solo demuestran que sus intenciones de entretener al público en distintas formas es una habilidad innata.

El artista nacido en California empezó a atraer los reflectores gracias a su participación en el sitcom Community, cuando desempeñaba el papel de Troy, un personaje que estropea su propia carrera de jugador de futbol americano para redescubrir su identidad, pero álbumes como “Awaken, My Love” y “Kauai” lo colocaron en un mayor escrutinio público.

Childish Gambino ha atravesado distintas facetas creativas a lo largo de su carrera

FOTO: X

Su reconocimiento aumentó con el lanzamiento de “This is America”, video musical en el que critica la glorificación de las armas, el racismo y la violencia en los Estados Unidos. Gracias a esta pieza, obtuvo el mayor galardón en la ceremonia de los Grammy´s del 2019, la “Mejor canción del Año”. En cuanto a su participación actoral, ha protagonizado la serie de Atlanta, en la cual él es también productor y con la que ha obtenido importantes premios.

Anderson Paak, un instrumento caminante

Antes conocido como Breezy Lovejoy, Anderson Paak no se queda atrás en esta lista de genios. Con la capacidad de rapear, cantar y tocar la batería en sus conciertos, la excelencia de Paak ha reunido a amantes de la música en distintas partes del mundo.

Brandon Paak ha colaborado con artistas de renombre, entre ellos, KAYTRANADA, Mac Miller, Macklemore, Dr. Dre, entre otros.

Su participación en la creación musical ha sido tan demanda, que le han solicitado participar en diferentes proyectos como Silk Sonic, con Bruno Mars, y The Free Nationals , así como con el dúo de NxWorries, en compañía del mítico Knxwledge.

Entre sus numerosas presentaciones que se pueden visualizar en internet, una de las más aclamadas es su participación en Tiny Desk, publicada en la plataforma de Youtube, en la que toca éxitos como “Heart Don´t Stand a Chance” y “Put me Thru”.

Outkast, el dúo intocable del Hip-Hop

En el caso de esta sugerencia, se trata de un dúo conformado por Andre 3000 y Big Boi, quienes iniciaron su carrera en 1992 y son considerados como una de las agrupaciones más importantes en la historia del Hip-Hop. Para un oyente casual, probablemente conozca sencillos como “Ms Jackson” o “Hey Ya”, pero su repertorio está enriquecido con una amplia variedad de piezas musicales.

Por su parte, Andre 3000 es aclamado por su facilidad para escribir versos de rap, siendo nombrado por muchos como uno de los raperos más experimentados para narrar historias a través de sus letras. Entre sus producciones destaca “Solo (Reprise)” realizada para el álbum “Blonde” de Frank Ocean, en la que reflexiona sobre las complicaciones de la soledad.

Andre 3000, miembro de Outkast, lanzó un nuevo álbum conformado por melodías de flauta, un estilo alejado a lo que sus seguidores están acostumbrados

FOTO: Especial

Otro clásico de este exponente, el cual es imperdible para cualquier fanático, es “A Life in the Day of Benjamin André”, en el que narra cómo se ha desenvuelto su vida mezclada con la fama y las experiencias que ha tenidos al conocer distintas mujeres, entre ellas, Erykah Badu.