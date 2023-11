Cactus bailarín: precio y dónde puedo comprar el juguete viral de TikTok que todo bebé adora

Uno de los regalos perfectos para esta próxima Navidad consiste en un pequeño cactus parlante, el artículo se popularizó en redes sociales debido a la reacción que tienen los niños que reciben el producto que además se puede conseguir en plataformas en línea por poco dinero.

Navidad es una de las fechas más esperadas por millones de niños, pues es el día en el que reciben los obsequios y este divertido juguete puede ser el regalo para niños a partir de 4 años, aunque en TikTok se han popularizado algunos videos en donde se aprecian a bebés con algunas caras, risas y otros que incluso no pueden parar de llorar al escuchar al cactus repetir lo que ellos dicen o balbucean.

Cuesta menos de 200 pesos. Captura de pantalla Amazon

¿Cuánto cuesta el juguete viral en TikTok?

En Amazon se puede encontrar como “KITUL Juguetes de Cactus bailarín” o “Cactus parlante” y “Cactus eléctricos de Peluche para niños”, tiene un valor de 198 pesos con descuento del 14 por ciento, pero su precio normal es de 219 pesos y en las descripciones que hicieron los compradores mencionan que es un producto confiable.

El producto está hecho de tela de felpa suave no tóxica y no peligrosa, perfecto para niños y bebés el material es cómodo y no causará ningún daño, por lo que los pequeños pueden jugar con él sin preocupación, aunque los más chicos deberán tener la atención de sus padres o de algún adulto.

Hay algunos videos virales sobre el juguete. Captura de pantalla IG/jennyjanevel

¿Qué hace el cactus bailarín?

Dentro de la descripción que da a conocer Amazon sobre el producto, menciona que el cactus bailarín canta diversas canciones, además tiene la función de repetir y graba lo que le dicen, además de tener una bocina, también cuenta con luces que harán más atractiva la experiencia al bebé o del niño que aprenda con él a mencionar algunas palabras u oraciones.