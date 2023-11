¡Dogwarts, última llamada! perritos cruzan una pared como si fuera la plataforma de la película de Harry Potter

En redes sociales, siempre será un deleite ver el comportamiento de los perritos, por sus curiosas acciones que hacen sin pensar y por puro instinto, tal como sucedió con una manada que cruzaron una pared igual que en la película Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Varios perritos atravesaron la pared Foto : @Harry_Potter_TM

Perritos atraviesan una pared como arte de magia

Por si no lo recuerdan, en la primera película de Harry Potter, el mago que tiene una cicatriz en la frente necesita llegar a la plataforma 9 3/4 que es donde están el tren que los llevará al castillo del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. De esta forma y para no ser vistos por los muggles o personas no magos, tienen que atravesar un muro mágico entre los andenes 9 y 10 para no perder el viaje de ida.

Fue así que a través de redes sociales en la cuenta de @Harry_Potter_TM en Twitter, compartieron a cuatro perritos que parece que están atravesando el muro igual que en la cinta como si no hubiera ningún agujero. Los perritos van entrando uno por uno en este desafiando las leyes de la realidad.

Así logran este efecto de atravesar una pared

Lo que ayuda a que parezca que estos cuatro peludos amigos creen la ilusión de que atraviesen la pared, es gracias a un hoyo que hay en el muro y la luz que está en ella con alguna sombra, creando la ilusión en el ojo humano de que en realidad están pasando como los personajes de la saga de Harry Potter.

El último perrito pasa con dificultad Foto: Twitter @Harry_Potter_TM

El video en redes ya cuenta con más de 157 mil reproducciones en Twitter y tres mil me gusta en la publicación junto con comentarios entre los que destacan preguntas como por qué no hubo perritos como mascotas en la saga, o "Los propios perritos tienen su propia escuela de magia y hechicería.